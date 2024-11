한 꺼풀 벗긴 진짜 세상을 보다 예술을 뒤집다

1 The Same Thing But Silver (detail)(2007)

예술에 대한 고정관념을 버리고 싶다면 이곳을 가보라. 서울 청담동 송은아트스페이스에서 열리는 채프먼 형제(Jake and Dinos Chapman)의 개인전 ‘The Sleep of Reason(이성이 잠들 때)’에 그 답이 있다. 12월 7일까지 열리는 전시는 보고 있자면 불편하고 불완전하며 때로 불쾌하기까지 한 ‘3불(不) 작품’ 45점으로 이뤄져 있다.

루이뷔통 아트토크 참가한 영국 현대미술작가 채프먼 형제

1층에서부터 작가들의 삐딱한 시선이 감지된다. 그림을 감상 중인 소녀 마네킹들. 언뜻 보면 귀엽고 사랑스러운 모습이지만 다가가면 잠시 멈칫할 수밖에 없다. 쥐의 입을 하고 있는 데다 입고 걸친 체육복엔 나치 문양이 새겨져 있기 때문. ‘아이들은 순수하고 사랑스럽다’는 대전제를 과감히 깨버린다.

이 정도는 맛보기다. 잠자리에서 어린이에게 읽어주는 계몽주의적 동화들을 잔혹버전으로 바꾼 ‘Bedtime Tales for Sleepless Nights’(잠 못 드는 밤을 위한 잠자리 동화), 고물상에서 헐값에 팔리고 있는 빅토리아 시대 부르주아 계층의 초상화에 덧칠을 한 연작 ‘One Day You Will No Longer Be Loved(당신은 사랑받지 못할 날이 올 것이다)’에서도 현실과 인간에 대한 냉소가 가득하다. 그러니 아프리카 원시미술품에 맥도날드 로고는 물론 배달 전화번호를 새겨 넣은 위트는 차라리 애교에 가깝다.

이들의 불편한 심기는 나치가 대량학살을 하는 가운데 히틀러가 화가 흉내를 내며 붓을 들고 살육 광경을 그리는 ‘No Woman No Cry’, 남극에서 온 펭귄들이 전 세계를 살육하며 북극에서 고래와 북극곰을 죽이는 ‘Unhappy Feet’에서 ‘절정’을 맞는다.

이쯤 둘러보면 궁금증이 안 생길 수 없다. 이런 작품을 만드는 채프먼 형제는 대체 누구인가. 두 사람은 1980년대 후반 이후 영국 현대미술의 부흥기를 주도한 일군의 작가 그룹 ‘yBa(young British artists)’에 속해 활동했다. 90년 영국 왕립예술학교를 졸업한 이후 15년이 넘게 공동작업을 진행하면서 회화·조각·판화·설치작업 등을 통해 전쟁·대량학살·섹스·죽음·소비지상주의 등의 주제를 엽기적이고 적나라하게 표현해왔다. 초창기 머리가 2개 달린 엽기적인 여성마네킹 조각으로 파란을 일으키더니 전쟁의 아비규환을 다룬 ‘지옥(hell)’이란 대형 설치작업으로 일약 스타덤에 올랐다.

이들을 설명하는 키워드는 또 있다. 바로 스페인 화가 프란시스코 고야(Francisco Goya). 고야의 작품 ‘전쟁의 참상’을 통해 “이성과 상상의 균형 잡힌 예술에 영감을 받았다”는 이들은 그의 오리지널 에칭 작품을 재해석한 작업들을 꾸준히 해왔다. 이번에도 9.5㎏ 순은으로 제작한 조각 ‘The Same Thing But Silver’(2007)를 선보였다. 이번 전시의 타이틀 역시 고야의 에칭 판화 연작 ‘The Sleep of Reason Produces Monsters’(이성이 잠들면 괴물이 깨어난다)에서 따올 정도다.

2 No Woman No Cry (detail),(2009), Fiberglass, plastic and mixed media, 215 x 127.5 x 127.5cm

3 Minderwertigkinder - Vegetable Child(2011), Mixed media, 92 x 49 x 32cm 4 CFC74378524( 2002), Bronze, 125 x 48 x 45cm, Edition of 3

두 작가는 지난달 22일 전시 오프닝과 함께 루이뷔통이 매년 마련하는 ‘아트토크’에도 초대돼 국내 미술 애호가들과 만났다. 이들은 이날 “예술이 꼭 아름다워야 한다거나 긍정적이어야 한다는 선입견을 타파하고 싶다”는 말로 입을 열었다. 또 “인간은 양심적이고, 자아를 성찰하는 존재가 아니다. 다른 사람이 실수할 때 더 행복한 것이 인간”이라고 비꼬기도 했다.

보기 불편한 작업들을 왜 하느냐는 돌직구 질문에도 당당히 응했다. “죽음이라거나 공포·불안 등은 인간이 소멸한다는 데서 나오지 않나. 이를 유쾌하게 드러내고 싶었다”(디노스), “전쟁·지옥·파괴·인체절단 등 불쾌한 이미지를 주로 쓰는 건 세상이 미화될 수 없으며, 그런 것들이야말로 세상에 대한 진정한 투영이라 생각하기 때문이다.”(제이크)

“우리가 고야를 다루면서 고야 원작 가격이 올라갔다” “맥도날드 작품을 버거킹에서도 관심있어 한다”라는 식의 블랙 유머를 주고받던 그들은 대화가 마무리될 때쯤에야 비로소 자신들의 예술 철학을 진지하게, 그리고 길게 다시금 설명했다. 예술은 인간으로서 누릴 수 있는 최고의 자유라는 것, 또한 경계가 주어지지 않는 주관식의 세계임을 강조했다. 그렇다면 자유에 따르는 예술가의 책임은 무엇일까.

“예술가들은 자신들이 축적해왔던 ‘경험의 조건들’을 반영해야 한다고 생각한다. 언젠가 파리 몽마르트 사원에 간 적이 있다. 사원으로 오르는 길에 차가 많이 오갔지만 그곳에 이젤을 설치한 화가들은 자동차를 한 대도 안 그리더라. 그저 아름다운 풍경 혹은 정물화를 캔버스에 담고 있었다. 마치 그게 경험의 전부인 것처럼. 작가가 자기의 사상과 경험을 드러내지 않는다면 무책임한 태도라고 생각한다. 세상을 무조건 아름답게 미화시키는 것, 그것이 더 심리적으로 불결한 것 아닌가. 우리에겐 그것이 매우 낯설다.”