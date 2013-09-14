[주말의 스포츠] 14일(토) 프로야구 NC-LG 外

◆14일(토)
◆ 프로야구 ▶NC(이성민)-LG(리즈·잠실·KBS N SPORTS) ▶두산(핸킨스)-롯데(김사율·사직·SBS ESPN) ▶넥센(밴헤켄)-SK(세든·문학·XTM) ▶삼성(배영수)-한화(바티스타·대전·MBC SPORTS+·이상 오후 5시)
◆ 축구 FA컵 ▶제주-포항(제주월드컵경기장·오후 3시)
◆ 골프 ▶KPGA 동부화재 프로미 오픈(J골프·강원 웰리힐리 골프장) ▶메트라이프·한국경제 KLPGA 챔피언십(J골프·경기 아일랜드 골프장)
◆15일(일)
◆ 프로야구 ▶NC-LG(KBS N·잠실) ▶넥센-SK(XTM·문학) ▶삼성-한화(MBC SPORTS+·대전) ▶두산-롯데(SBS ESPN·사직·이상 오후 5시)
◆ 축구 FA컵 부산-전북(부산아시아드·오후 3시)
◆ 농구 대학리그 챔피언결정전 고려대-경희대(수원대체육관·오후 2시)
◆ 골프 ▶KPGA 동부화재 프로미 오픈(J골프·강원 웰리힐리 골프장) ▶메트라이프·한국경제 KLPGA 챔피언십(J골프·경기 아일랜드 골프장)
◆ 승마 한화그룹배 전국대회(상주 승마장·오전 7시)