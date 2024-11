10일(현지시간) 싱가포르의 기획전 "No Ifs. Just Butts."('망설이지 말고 그냥 해')에 전시된 엉덩이 모양의 조각상에 한 여성이 입맞추고 있다. 이 조각상은 홍콩 브랜드 'Goods of Desire(G.O.D)'가 중추절을 맞아 출시한 엉덩이 모양의 월병을 홍보하기 위해 만들어졌다. 1996년 홍콩 특유의 활기찬 문화를 모티브로 만들어진 브랜드 G.O.D는 첫 해외 확장사업으로 싱가포르에 엉덩이 모양의 월병을 출시했다. [로이터=뉴스1]