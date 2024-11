세상을 움직인 이들의 말 속에 담긴 인생과 행복 이야기

"모든 위대한 화자는 처음에 변변찮은 화자였다."

미국 사상가 랠프 애머슨의 말이다. 현재 우리는 협상과 설득, 공감의 시대에 살고 있다. 오죽하면 ‘사는 게 협상이다.’라는 말도 있지 않은가. 개인적인 연봉 협상부터 시작해 통상 협상, 핵 협상과 같은 정치적 주제로까지 올라간다. 아이들 밥을 먹이는 것부터 공부하게 하는 것도 협상에 속한다.

그렇다면 우리는 어떻게 타인과 원활하게 소통하면서 협상할 수 있을까? 그 비결은 바로 ‘말’이다. 말을 그냥 잘하는 것이 아니라 짧고도 강한 말도 10초 내에 상대의 마음을 움직여 설득하고 결정하게 해야 하는 것이다.

《이코노미스트》(중앙일보시사미디어)에서 연재된 칼럼 김환영의 아포리즘 경영학’을 엮은 《인생은 즐거운 말을 먹고 자란다》는 시대와 동서고금을 넘나든 400여 명의 멘토들과 500여 문장의 명언과 경구가 담긴 잠언집이다. 400여 명의 위인들은 각 분야에서뿐만 아니라 말의 챔피언들이다. 그런 그들의 500여 개의 아포리즘은 귀가 닳도록 들었던 진리도 있을 테고, 생소하지만 감동으로 다가오는 문장도 있다.

말을 잘하려면 몇 마디 말로 세상을 움직인 위인들의 말을 공부해보는 것이 좋다.

아포리즘(aphorism)은 ‘깊은 진리를 간결하게 표현한 말’로 격언, 금언, 잠언, 경구 등을 말한다. 몇 줄의 문장으로 인생의 진리를 논한다는 점에서 아포리즘은 철학이나 학문과 동등하다. 아포리즘에는 사람의 마음을 움직이게 하는 힘이 있기 때문인데, 그 어떤 복잡한 이론보다 현실을 압축적으로 표현하며 미래를 설계할 영감을 준다.

행복에 대한 고민에 사로잡혔다면 “행복은 우리 스스로에게 달렸다.”라는 아리스토텔레스의 말에 귀를 기울이자. 특정 문제나 고민의 해답을 찾고 있다면 키에르케고르의 “인생은 해결해야 할 문제가 아니라 경험해야 할 현실이다.”라는 문장에 마음을 놓아보자. 운명에 좌절하고 한탄하고 있다면 랠프 애머슨이 한 말을 명심하자. “운명은 과거에 우리가 한 일에 불과하다.” 여기서 헤라클레토스도 “성격이 운명이다.”라고 덧붙이니 과연 운명만 탓하고 있을 순 없겠다.

베토벤과 모차르트, 괴테와 생텍쥐페리도 습작 시대가 있었다. 앞서간 선인들의 업적을 무시하고 처음부터 시작하는 것은 힘들다. 말을 잘하려면 몇 마디 말로 세상을 움직인 위인들의 말을 공부해야 하는 것이다. 모든 위대한 연설가와 위인들도 처음에는 수줍어하는 발표자에 불과했음을 잊지 말자. 그리고 그들의 문장이 당신을 도와줄 것이다.

“행복은 우리 스스로에 달렸다(Happiness depends on ourselves).” - 아리스토텔레스

“귀가 두 개 입은 한 개인 이유는 말하는 것보다 두 배를 더 들으라는 뜻이다(We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak).” - 에픽테토스

“내가 더 멀리 봤다면, 그것은 거인들의 어깨 위에 서 있었기에 가능했다(If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants).” - 아이작 뉴턴

“모든 예술은 자연의 모방에 불과하다(All art is but imitation of nature).” - 루시우스 세네카

“전략은 여성과 식사할 때 좋은 와인 한 병을 사는 것이다. 전술은 그녀가 와인을 마시게 하는 것이다(Strategy is buying a bottle of fine wine when you take a lady out for dinner. Tactics is getting her to drink it).” - 프랭크 뮤어

“대통령에게 가장 힘든 업무는 올바른 일을 하는 게 아니라 올바른 일이 무엇인지 아는 것이다(A president’s hardest task is not to do what is right, but to know what is right).” - 클래런스 랜들

“경영은 일을 올바르게 하는 것이요, 리더십은 올바른 일을 하는 것이다(Management is doing things right; leadership is doing the right things).” - 피터 드러커

“위대한 일을 하는 것은 어렵지만 위대한 일을 시키는 것 은 더 어렵다(To do great things is difficult; but to command great things is more difficult).” - 프리드리히 빌헬름 니체

“오후 3시는 하려는 일을 하기에는 항상 너무 늦거나 너무 이르다(Three o’clock is always too late or too early for anything 8 3 you want to do).” - 장 폴 사르트르

“인간은 다른 인간에 대해 터무니없는 억측을 한다. 그중 가장 심한 것은 좋은 집에서 따뜻하게 살며 잘 먹는 사람들 이 가난한 사람들의 습관에 대해 하는 비판이다(Of all the preposterous assumptions of humanity over humanity, nothing exceeds most of the criticisms made on the habits of the poor by the well-housed, well-warmed, and well-fed).” - 허먼 멜빌

“독서는 전인적(全人的)인 사람을, 대화는 준비된 사람을, 글 쓰기는 정확한 사람을 만든다(Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man).” - 프랜시스 베이컨

“웅변은 은이요, 침묵은 금이다(Speech is silver, silence is gold).” - 토마스 칼라일

“오로지 자신의 마음을 바라볼 때 비전이 선명해진다. 밖을 보는 자는 꿈꾸는 자요, 안을 보는 자는 깨어 있는 자다(Your vision will become clear only when you look into your heart. Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakens).” - 칼 구스타프 융

“친구에게 속는 것보다 친구를 신뢰하지 않는 게 더 부끄러 운 일이다(It is more shameful to mistrust one’s friends than to be deceived by them).” - 라로슈푸코

“역사는 거대한 조기경보시스템이다(History is a vast early warning system).” - 노먼 커즌스