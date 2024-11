‘IFA 2013’ 개막 현장! LG전자 전략 제품 대거 전시

■하반기 유럽시장 공략 위한 전략제품 전시 - 슬로건: 매 순간 새로운 가능성이 열립니다(It’s All Possible with LG) - 2,657평방미터(㎡) 규모 부스 마련 ■ 시장선도 차세대 고화질 TV 라인업 ‘전면배치’ - 벽걸이형 ‘갤러리 올레드TV’ 첫 공개, 하반기 유럽 출시 - 울트라HD TV 풀라인업 전시, HEVC 디코더 세계최초 탑재 ■ 쉽고 즐거운 스마트 기기 및 기술 소개 - 쉽게 찾고, 편리하게 즐기는‘LG 스마트 TV’ - 최신 안드로이드 게임을 대화면으로 즐기는 ‘LG 구글TV’ - 스마트TV 및 스마트폰 앱 통해 가전 상태 확인하고 제어하는 기술 ■ ‘G 시리즈’ 위한 모바일 부스 마련, 2007년 이후 처음 - ‘LG G Pad 8.3’로 세계 태블릿PC 시장 도전장 - 후면키 적용으로 손쉽게 손가락으로 전원과 볼륨 조작 가능한 ‘LG G2’

■ 꿈의 화질+예술적 감성 = ‘갤러리 올레드 TV’ 지난달 곡면 올레드 TV를 독일에 출시하며 유럽 차세대 TV시장 선점에 나선 LG전자는 기존에 없었던 혁신적인 디자인의 벽걸이형 ‘갤러리 올레드 TV’를 첫 공개한다. 이 제품은 액자를 연상시키는 고급스러운 프레임이 올레드 디스플레이를 감싸고 있어 마치 갤러리의 액자 속 명화를 감상하는 듯한 감동을 전달한다. 프레임과 디스플레이 사이 여백 부분에 내장된 전면지향 2.2 채널 캔버스 스피커는 ‘명품 화질’에 걸 맞는 풍부하면서도 명료한 음향을 제공한다.

■ 앱 하나로 우리 집 가전을 마음대로 LG전자는 스마트TV 및 휴대폰 앱을 통해 집안의 가전 상태를 간편하게 모니터링 또는 제어할 수 있는 기능들을 선보인다. 지난달부터 LG 시네마3D 스마트TV에서 제공중인 ‘스마트 컨트롤 앱’은 TV와 무선으로 연동된 세탁기, 냉장고, 오븐 등의 상태를 실시간으로 확인해 준다. 예컨대 TV로 영화를 시청하던 중 세탁이 종료되었을 경우 이를 TV 화면 아래 팝업 창으로 알려주는 방식이다. LG전자는 음성으로 원격 제어할 수 있는 로봇 청소기 ‘로보킹’도 선보인다. ‘스마트 리모트’ 기능으로 로봇청소기가 청소를 얼마나 했는지 집 내부 어디에서나 확인 가능하다. 또 사용자는 집 밖에서도 스마트폰에 ‘로보킹 청소 시작(Hom-bot, start cleaning)’ 등 말 한 마디만으로 간편하게 제품을 작동시킬 수 있다. ■ 유럽현지화 프리미엄 생활가전 LG전자는 전기료와 물값이 비싼 유럽 현지 소비자들의 니즈를 적극 수용한 유럽현지화 생활가전을 다수 선보인다. 유럽 에너지 효율 최고 등급인 ‘A+++’ 보다 40% 이상 에너지 효율이 좋은 세탁기, 냉동실이 아래에 있고 냉장실이 위에 있는 업계 최고 효율(A+++)의 ‘바텀 프리저’ 냉장고 등을 출품한다. 「‘G 시리즈’ 위한 모바일 부스 마련」 LG전자는 이번 전시회에서 ‘G 시리즈’를 위한 별도의 모바일 부스를 마련했다. 이곳에서 관람객들은 ‘G 시리즈’의 혁신적 디자인, 최상의 화질, 앞선 하드웨어 성능 등을 체험할 수 있다. LG전자가 IFA에서 모바일 전용 공간을 마련한 것은 2007년 이후 처음이다.