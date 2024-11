이하경

논설실장

집단적 자위권을 확보하려는 일본 아베 신조 정권의 움직임이 심상치 않다. 오노데라 이쓰노리 방위상은 지난달 28일 미국 척 헤이글 국방장관과 만나 북한의 군사적 공격에 대비해 동맹인 미군을 위해서라도 일본이 적 기지 타격 능력을 가져야 한다고 주장했다. 이 논리대로라면 일본 영토가 공격받지 않아도 자위대의 한반도 진출과 북한에 대한 직접 공격이 가능해진다. 공화당 대선 후보였던 존 매케인 상원의원은 오노데라 발언 이틀 전인 지난달 26일 일본의 집단적 자위권 행사를 지지했다.

미국이 일본의 재무장에 관대한 데는 현실적인 이유가 있다. 버락 오바마 대통령은 중국을 견제하기 위해 아시아 중시정책(pivot to Asia)을 표방했지만 국방예산 감축으로 고전하고 있다. 그래서 일본의 힘을 빌려야 할 처지인데, 이는 일본이 바라던 바다. 지난 3월 일본의 환태평양경제동반자협정(TPP) 참여 선언은 이참에 미국의 확실한 동조를 얻어내기 위해 내놓은 전략적 카드다. TPP는 오바마가 연내 마무리를 다짐한 미국의 핵심 과제이기 때문이다. 이제 미·일을 포함한 아시아·태평양 16개국이 경제통상 차원에서 중국 포위작전에 들어갔다. 일본의 참가로 TPP는 세계 GDP의 38%, 무역량의 28%를 차지하는 최대의 자유무역협정이 될 전망이다. 문제는 협상 대상에 국유기업의 불공정한 지위와 행위에 대한 규제, 정부 구매, 지적재산권, 노동 및 환경보호 등이 포함돼 있다는 점이다. 중국으로선 사회주의 시장경제체제와 배치돼 쉽게 받아들이기 어려운 조항들이다. 정치적 복선이 깔려 있는 것이다. TPP로 포위된 중국은 아세안 국가들의 주도 아래 16개국이 참가하고 있는 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)으로 맞서고 있다.

아베의 TPP 참여 선언이 나온 두 달 뒤인 5월에는 미국 연방준비제도 벤 버냉키 의장이 양적완화 축소 계획을 언급했다. 금융시스템이 취약한 아시아 신흥국 경제는 유동성 위기의 가능성만으로도 비틀거렸다. 이 틈을 놓칠세라 아베는 아시아 각국을 누비고 있다. 중국에 대한 지나친 경제의존도를 낮춰야 하는 아시아 국가를 토닥이는 것은 식은 죽 먹기다. 결과적으로 중국을 견제하기 위한 미· 일의 절묘한 공조가 이뤄졌다. 오비이락(烏飛梨落)이라고 할 수 있을까.

영국의 주간 이코노미스트 최근호는 “세계화 반대론자들은 자국의 표준을 별로 내켜 하지 않는 세계에 강요하려는 미국의 음모를 간파하고 있다”고 지적했다. 파이낸셜타임스도 5월 22일자에 “중국만 배제한 클럽을 만들기가 쉽지 않다(It won’t be easy to build an ‘anyone but China’ club)라는 제목의 기사를 내보냈다. 이 신문은 “베트남도 중국과 마찬가지로 거대한 국유기업으로 운영되는 계획경제이고 규제가 불투명하며 지적재산권을 무시하는데 어떻게 중국만 배제하는 것이 가능한가”라고 문제를 제기했다.

분명한 것은 일본의 집단적 자위권 행사 밑그림이 미국의 양해 아래 그려지고 있다는 사실이다. 서울의 일본 외교관은 내게 “일본과 동맹인 주한미군을 유사시 지원하지 않으면 오히려 이기적이지 않은가”라고 반문했다. 일본은 이렇게 집단 자위권 발동의 명분과 조건을 치밀하게 가다듬고 있다. 중국과 일본은 경제와 정치·안보에서 모두 갈등관계가 됐다. 따라서 한·중·일 관계는 경제적으로는 의존하면서도 정치·안보적으로는 갈등을 겪는 아시아 패러독스(Asian paradox)만으로는 설명하기 어려운 단계에 접어들었다.

미국에 묻고 싶다. 혹시 일본과의 밀월(蜜月)에 취해 1941년 12월에 있었던 진주만 공습이라는 엄연한 역사적 사실까지 잊어버린 게 아니냐고. 사실 군국주의의 호전성 때문에 일본이 미국을 상대로 전쟁을 벌일 것이라고 예측한 것은 한국의 독립운동가 이승만이었다. 『대지』의 작가 펄벅은 이승만이 진주만 공습 5개월 전에 영어로 출간한 저서 『일본내막기(Japan Inside Out)』의 서평에서 “무서운 책”이라고 썼다. 이승만은 루스벨트 대통령 부부와 국무장관에게 책을 전달했지만 경고는 끝내 무시됐다.

미국은 1905년 필리핀을 차지하는 대신 조선을 일본에 넘겨주는 가쓰라-태프트 밀약을 맺음으로써 1882년 체결한 조미(朝美)수호조약을 파기했다. 이승만은 72년 전 저서에서 미국이 일본의 한국 침략을 방조한 것이 제2차 세계대전의 원인이 됐다고 주장했다. 일본의 재무장화 우려가 가시화된 지금 미국은 한국과 중국에서 나오는 불만을 경청할 필요가 있다. 속내를 알 수 없는 일본에 날개를 달아줘 한국을 불안하게 하고, 중국을 왕따로 만드는 것이 스스로의 이익에 부합하는지 냉정히 따져봐야 한다. 오바마는 루스벨트의 우(愚)를 되풀이하지 말기 바란다.

