순천향대, 『교육이란 무엇인가』발간

교육이 취업의 도구로 인식되고 있는 한국의 교육 현실 속에서 다시 한번 교육이란 무엇을 목표하는 것인지, 교육을 통해 우리는 무엇을 추구해야 하는 것인지 생각하게 만드는 책이 출간돼 화제가 되고 있다. 순천향대학교(총장 서교일)가 필립 W. 잭슨(Philip W. Jackson)이 집필한 『교육이란 무엇인가』(순천향대 출판부·홍한별 옮김·사진)를 발간한 것. 총 200면(135X225mm)으로 구성된 책자는 제1장 1938년 듀이의 마지막 발언, 제2장 진리의 소통, 제3장 교육의 전제조건, 제4장 본질과 실존의 통합, 제5장 주제 만들기, 제6장 완벽을 찾아서 등 교육과 관련된 다양한 내용들이 담겨 있다.

1938년 교육학자 존 듀이(John Dewey)가 던진 ‘교육이란 무엇인가?’라는 질문에서 시작되는 이 책은 교육의 본질에 대한 물음과 대답을 담고 있으며 인간사회에서 지식이 어떻게 전달되는지, 이 일의 성취를 어떻게 생각하고 받아들여야 할지에 대한 철학적 탐구까지 친절하게 설명돼 있다.

저자인 필립 W. 잭슨은 책을 통해 ‘교육은 근본적으로 도덕적 과업’이라고 강조하고 있다. 이는 개선을 목표로 하기 때문이며, 교육에 관련된 사람들 모두 현재보다 더 나은 존재가 되게 하는 것, 세상을 더 나은 곳으로 만드는 것이 교육이라고 말한다. 또 한편으로 독자들이 자신만의 교육에 대한 정의를 갖고 그것을 출발점으로 스스로의 교육적 신조를 온전히 펼쳐나가기를 당부하고 있다.

한편 필립 W. 잭슨은 시카고대 교육심리학과 명예교수로 『아동의 교실생활(Life in Classrooms)』『가르침의 실천(The Practice of Teaching)』『존 듀이와 철학자의 책무(John Dewey and the Philosopher’s Task)』등을 집필한 바 있다.

최진섭 기자