[사진 써니 인스타그램]



요즘은 먹방이 대세인가. 소녀시대 써니가 먹방 사진을 공개했다. 선글라스 차림에 음료수를 먹고 있다. 써니는 식당을 나와서는 손가락까지 빠는 먹방 사진을 보였다.

써니는 25일 자신의 인스타그램에 ‘알았어 알았어~ 징징 소원 달랠 땐 먹방만한 게 없다지?! I knew you guys liked it! Here's another thing you love’라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 써니는 민낯에 선글래스를 착용한 채 카메라를 응시하고 있다. 또한 깜찍한 먹방 사진으로 시선을 끌고 있다.

써니 먹방 사진을 접한 네티즌들은 “써니 먹방, 먹방 셀카 굿”, “써니 먹방, 민낯도 훈훈해”, “써니 먹방, 귀엽네 귀여워”, “써니 먹방, 다음 사진도 부탁해”, “써니 먹방, 먹는 모습이 상큼하다”, “써니 먹방, 사진하면 역시 써니” 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보