[전시] 8월 21일~9월 17일 전시 12선

기간: 10월 20일까지

시간: 화·목·금 오전 9시~오후 6시, 수·토 오전 9시~오후 9시, 일·공휴일 오전 9시~오후 7시(도슨트 토·일 오전 10시·11시, 오후 3시 화~금 오후 2시·4시 추가)

장소: 용산동 국립중앙박물관 기획전시실

특징: 8~18세기 이슬람 문화를 대표하는 작품 367점 전시.

가격: 성인 1만2000원, 중·고등학생 1만원, 초등학생 8000원, 만3세~미취학아동 5000원

주최: 국립중앙박물관·SBS

문의: 02-541-3173, www.islam2013.com

⑪ 김구림 ‘잘 알지도 못하면서’ 전

기간: 10월 13일까지

시간: 화~금 오전 10시~오후 8시(토·일·공휴일은 오후 7시까지)

장소: 서소문동 서울시립미술관 1층

특징: 최초의 실험영화 ‘24분의 1초의 의미’(1969) 등을 만든 ‘한국 전위미술 1세대’ 김구림의 작품 40여 점 전시.

가격: 무료

주최: 서울시립미술관

문의: 02-2124-8800, sema.seoul.go.kr

⑫ How to Make a Book with Steidl: 슈타이들

기간: 10월 6일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 6시(추석 연휴기간 휴관)

장소: 통의동 대림미술관

특징: 독일 인쇄 장인 슈타이들과 예술가들이 협업한 과정을 담은 아트북 전시.

가격: 성인 5000원, 초·중·고등학생 3000원, 만3~7세 2000원

주최: 대림미술관·Gerhard Steidl

문의: 02-720-0667, www.daelimmuseum.org

정리=조한대 기자