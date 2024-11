[사진 선예 트위터]



그룹 원더걸스의 멤버 선예(24, 본명 민선예)가 근황을 공개했다.

선예는 13일 자신의 트위터에 “One of BEST experiences EVER! I want ONE too(내 생애 최고의 경험! 나도 돌고래 한 마리 가졌으면)”이란 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진 속에는 돌고래에게 먹이를 주며 환하게 웃고 있는 선예의 모습이 담겨 있다. 화장기 없는 얼굴에 수수한 차림을 한 선예는 행복한 표정으로 일상을 즐기고 있다. 특히 임신 7개월째로 접어들었음에도 불구하고 변함없는 미모를 간직하고 있는 선예의 모습이 눈길을 끈다.

선예는 1월 26일 서울의 한 호텔에서 캐나다 교포 선교사 제임스 박과 결혼 후 현재는 캐나다에 머물고 있다.

선예 근황 소식을 접한 네티즌들은 “선예 근황 보니 정말 행복해보인다”, “그동안 어떻게 살고 있나 궁금했는데 선예 근황 보니 즐거워 보이네”, “선예 근황, 한국에는 언제 오나요?” 등의 반응을 보였다.

