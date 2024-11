[바로잡습니다] 8월 13일자 16면 '본 모습 감춘 가면극 안 통해… 맨 얼굴 정치인이 뜬다' 기사 外

◆8월 13일자 16면 ‘본 모습 감춘 가면극 안 통해… 맨 얼굴 정치인이 뜬다’ 기사 중 ‘페퍼딘 대학’은 ‘페퍼다인 대학’의 오기이므로 정정합니다. 또 ‘멜린다 허넨버그’는 외래어 표기 규칙에 따라 ‘멀린다 헨버거’로 바로잡습니다.

◆8월 13일자 22면 서경덕 성신여대 교수의 월스트리트저널 인터넷판(WSJ.com) 일본 비판 광고 기사 중 광고제목 ‘Making Peace With History’를 ‘역사와 함께 평화를 만들자’라고 번역해 게재했습니다. 이에 대해 ‘Making Peace With History’는 ‘역사와 화해하기’로 번역하는 것이 더 적절하다는 독자의 의견이 있었습니다. 대부분의 영어사전에 ‘make peace with…’는 ‘…와 화해하다’ ‘…와 말다툼을 끝내다. 보통 사과함으로써 (to end an argument with…, usually by saying you are sorry)’라고 번역돼 있습니다. 이러한 내용에 대해 서 교수는 “광고 제목을 정하는 과정에서 많은 외국 전문가들로부터 자문을 받았다”며 “헤드라인으로 뽑은 Making Peace With History는 ‘역사와 화해하기’라는 직역 이외에도 ‘역사인식이 제대로 되어야 평화와 화해를 만들 수 있다’ ‘역사와 함께 평화’ 등의 뜻도 내포돼 있다”고 말했습니다.

◆8월 12일자 건강한 가족 섹션 1면 ‘발병 2~3일 만에 생명 위협하는 캠퍼스 킬러 전염병 아시나요’ 기사에서 작은 제목 ‘사먕률 10% 수막구균성 뇌수막염’의 ‘사먕률’은 ‘사망률’의 오기이므로 바로잡습니다.