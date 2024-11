청각장애 아내의 기적 "처음으로 들어보는 남편 목소리에 울컥"

청각장애 아내의 기적 [사진 유튜브 캡처]



소리를 듣지 못한다는 것. 겪어보지 않고선 그 느낌을 쉽게 상상하기 힘들다. 청각장애로 살아오던 이가 난생 처음 사랑하는 사람의 목소리를 들었을 때의 기분은 또 어떨까.

최근 온라인 커뮤니티에선 ‘청각장애 아내의 기적’이란 영상이 화제다. 청각장애를 갖고 있는 아내가 수술 후 테스트를 하는 모습을 볼 수 있다.

지난해 유튜브에 처음 게재된 이 영상의 제목은 ‘내 아내가 처음으로 소리를 듣습니다! 굉장합니다! (My wife hearing for the first time! It's amazing!)’다. 남편이 직접 올린 영상이다.

남편의 말에 따르면 이 여성은 2세때 청력을 잃었다. 보청기를 이용해 약간의 소리를 들을 수 있었지만 아주 잠시였다. 두 사람이 연인으로 만났을 땐 청력을 모두 잃은 상태였다. 최근 여성은 인공 귀 수술을 하기로 결정했고, 수술을 무사히 마친 후 의사와의 테스트 장면이 해당 영상에 담긴 것이다.

의사는 전기자극 테스트기로 여성에게 질문을 하고, 여성은 벅찬 표정으로 대답하고 있다. 이 모습을 동영상으로 찍고 있던 남편이 말을 하자 여성은 깜짝 놀라며 남편을 바라봤다. 남편이 “내 목소리가 들려?”라고 말하자 여성은 고개를 끄덕인다. 이어 남편이 “내 목소리 어때?”라고 묻자 여성은 말을 잇지 못하고 고개를 숙인 채 울음을 터뜨렸다.

감동적인 영상에 네티즌들은 "너무 감동적이예요", "앞으론 좋은 소리만 듣고 행복하게 살길", "아내분 울 때 나도 눈물 났다" 등의 반응을 보였다.

