[사진 브래드 트위터]



서울 뇌전 현상에 대해 버스커버스커 브래드가 ‘고담시티’를 언급했다.

서울에서는 6일 낮 12시부터 오후 3시 사이 하늘이 캄캄해진 가운데 시간당 50mm 안팎의 강한 소나기와 함께 뇌전 현상이 발생했다.

서울 뇌전 현상을 접한 브래드는 이날 자신의 트위터에 “와~~ 고담시!! 서울은 지금 고담시티 같다. 이 사진은 오늘 오후 1시 30분에 찍었다(Seoul's looking like Gotham right now... Took this pic at 1:30 in the afternoon)”라는 글과 함께 어둡게 변한 거리를 찍은 사진 한 장을 올렸다.

‘고담시티’는 영화 ‘배트맨’에 등장하는 배경이다.

한편, 뇌전은 구름 사이 또는 구름과 지상의 물체 사이에 방전 현상이 발생할 때 나타나는 천둥과 번개를 뜻한다.

온라인 중앙일보