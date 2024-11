[사진 온라인 커뮤니티]



‘구애 실패 새’의 모습을 담은 영상이 네티즌들의 관심을 모으고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘구애 실패 새’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 수컷 새는 검은 날개를 펼치며 암컷에게 적극적으로 구애한다. 열렬한 구애에도 암컷 새는 요지부동이다. 이리저리 몸을 피하기만 하던 암컷 새는 결국 수컷 새를 피해 멀리 날아가 버린다.

구애를 거절당한 수컷 새의 허망한 모습이 보는 이들로 하여금 웃음을 자아낸다. 특히 영상 상단에 ‘EVERY TIME I TRY TO DANCE WITH A GIRL’라고 쓰인 문구가 영상의 상황과 절묘하게 맞아 떨어져 사람들을 폭소케 한다.

‘구애 실패 새’ 영상을 접한 네티즌들은 “구애 실패 새의 모습이 어제의 나 같아”, “구애 실패 새, 웃긴데 슬퍼”, “영상 보니 구애 실패 새나 사람이나 다를 게 없어 보이는데” 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보