Boys Meet U, 샤이니 "오해 해소하고 팬들과 소통하는 앨범"

‘보이스 밋 유(Boys Meet U)’란 타이틀로 일본 전국 투어 공연 중인 그룹 샤이니가 정규 3집 합본 앨범을 발매한다.

8일 발매될 정규 3집 합본 앨범의 이름은 ‘더 미스컨셉션스 오브 어스(The misconceptions of us)’다. 기존에 발표한 ‘드림걸-미스컨셉션스 오브 유(Dream Girl-The misconceptions of you)’와 ‘와이 소 시리어스-미스컨셉션스 오브 미(Why So Serious?-The misconceptions of me)’를 포함해 신곡 ‘너와 나의 거리(Selene 6.23)’, ‘버리고 가(Better Off)’ 등이 더해진다.

이번 합본 앨범은 ‘오해(misconceptions)’를 해소하고 팬들과 소통을 하겠다는 취지로 발매한다. 샤이니 멤버들이 앨범 디자인에도 직접 참여한다. 수록곡 중 두 곡은 멤버 종현이 작사에 참여했다.

네티즌들은 “‘Boys Meet U, 합본 앨범이라니 뭔가 기대된다”, “Boys Meet U, 일본 투어 콘서트도 가보고 싶다”, “Boys Meet U, 앨범 내고 국내 활동도 열심히 해주길” 등의 반응을 보였다.

