바디프랜드 안마의자로 하지정맥류, 종아리 다이어트 잡는다!

이제 안마의자로 하지정맥류를 예방하고 종아리 다이어트도 효과를 볼 수 있게 됐다.

국내 안마의자 판매1위 ㈜바디프랜드(대표 조경희 www.bodyfriend.co.kr)는 ‘하지 정맥류 예방 및 종아리 다이어트에 효과적인 온열 마사지 전동 안마 의자(Auto Heat Massage Chair for preventing of Varicose Veins and Calf Diet)’에 대한 특허를 획득했다고 25일 밝혔다.

이 특허는 종아리 부분을 안마할 수 있는 에어백 내부의 공기를 가열하고 팽창시켜 종아리 마사지를 함으로써, 하지정맥류를 예방하는 효과와 종아리 부위의 다이어트 효과를 얻을 수 있도록 고안됐다. 에어백 내부의 공기를 전체적으로 가열, 팽창시키는 만큼 충실한 온열안마가 될 수 있고, 팽창된 에어백에 부착된 자석 지압돌기를 통해 하지정맥류 예방과 다이어트 효과가 더 배가될 수 있도록 했다는 것이 바디프랜드의 설명이다.

특히 성인의 약 30%가 겪는 것으로 알려진 하지정맥류의 예방에 효과적일 것으로 기대된다. 하지정맥류는 혈액순환의 문제나 나쁜 생활습관으로 인해, 다리의 정맥이 거꾸로 흐르는 것을 막는 판막이 기능을 잃어 종아리 부근의 혈관이 부풀고 돌출되며 염증이 생기기도 하는 질환. 가열된 에어백으로 종아리 부위를 꽉 잡았다가 풀기를 반복하면서 혈액순환을 원활하게 하고, 적절한 탄력을 유지할 수 있도록 도와 하지정맥류를 예방한다는 원리다.

뿐만 아니라 종아리 부종을 신속히 없애고, 흔히 ‘알 배겼다’고 표현하는 뭉친 근육 푸는데도 효과적이다. 더운 공기로 직접 압박하며 안마하게 되면 종아리 부위의 혈액이 보다 원활하게 돌 수 있고, 내부 지방층의 신진대사도 활발해져 종아리 부위의 다이어트 효과를 기대할 수 있는 것.

이 특허를 출원한 바디프랜드 최성찬 이사는 “본 특허를 적용한 안마의자를 사용한다면 오랫동안 한 자세로 일하는 남녀 직장인들의 다리질병 예방과 다이어트에 훌륭한 대안이 될 수 있을 것”이라며 “에어컴프레셔나 히터와 같은 별도 장치의 도움 없이 간단한 구성만으로 에어백 안마가 가능하다는 것도 장점”이라고 말했다.

바디프랜드는 빠른 시일 내에 이번 특허기능을 적용한 업그레이드된 안마의자 모델을 선 보일 계획이다.

