중독성 강한 음악 유머로 무장한 원조 수퍼히어로

“아이언맨보다 위트 있고, 배트맨보다 섹시하고, 스파이더맨보다 로맨틱한” 영웅은 대체 누굴까? 정답은 그 이름도 생소한 ‘스칼렛 핌퍼넬’. 이 사람이 모든 수퍼히어로의 원조란다. 헝가리 출신 영국 소설가 바로네스 오르치의 동명소설(1903)에서 탄생한 캐릭터다. 평소엔 평범한 한량이 위기의 순간 정의의 수호자로 활약하는 수많은 히어로물의 원류로 역사가들에게까지 인정받았다.

뮤지컬 ‘스칼렛 핌퍼넬’ 7월 6일~9월 8일 서울 역삼동 LG아트센터

프랑스 혁명기 로베스피에르의 공포 정치가 절정에 달한 시절, 영국에서 건너와 무고한 생명들을 단두대에서 구해냈다는 이 ‘복면영웅의 할배’가 2013년 우리 뮤지컬 무대에 부활했다. 수퍼히어로가 영화에 떼로 나와 판치는 시대에 홀로 무대에 오른 원조 영웅은 어떤 매력을 보여줄까?

‘스칼렛 핌퍼넬’은 20세기 초 소설보다 연극 무대에서 먼저 인기를 끈 뒤 베스트셀러로 거듭나 시리즈물로 이어졌다. 한 세기 동안 영화·드라마 등으로 각색돼 폭넓게 사랑받아 온 스테디셀링 콘텐트다. 뮤지컬은 1997년 브로드웨이 초연 이래 영국·독일·오스트리아·헝가리·일본 등 18개국 무대에 오르며 저력을 과시 중이다.

16년 걸려 한국을 찾은 원조의 맛은 튀는 메인 디시는 없지만 떡 벌어지는 한 상 차림을 보는 듯했다. 자극적인 양념이 주는 강렬한 뒷맛보다 수수하지만 빈틈없는 맛에 의외의 내공이 느껴지는 진짜 원조 맛집처럼 ‘스칼렛 핌퍼넬’ 무대에는 우리가 대극장 뮤지컬에서 기대하는 판타지 요소들이 어느 한쪽으로 쏠림 없이 골고루 녹아 있었다. 그리고 그 맛은 객석의 80~90%를 차지하는 여성 관객의 입맛에 맞춤형으로 제조돼 있었다.

먼저 혁명 코드가 있다. ‘레미제라블’ ‘두 도시 이야기’ ‘몬테크리스토’ 등 현재 서울에서 공연 중인 대작 뮤지컬들이 모두 프랑스 혁명기를 배경 삼고 있는 것과 궤를 같이한다. 근대로의 전환기에 진정한 아래로부터의 혁명을 경험해보지 못한 우리에게 시민 혁명은 영원한 판타지일 수밖에 없다는 거창한 이유도 있겠으나 ‘베르사유의 장미’ ‘올훼스의 창’ ‘북해의 별’ 등 여성 관객들의 소녀 시절 판타지를 담당했던 순정만화 대작들이 유럽 혁명기를 배경 삼았던 것이 보다 직접적인 이유로 보인다. 혁명의 이면이었던 로코코풍의 ‘블링블링’ 의상들과 로맨틱한 장면에서 무대 전체를 뒤덮는 장미꽃 수만 송이는 진정 만화책에서 튀어나온 듯하다.

변신 코드도 눈에 띈다. ‘지킬 앤 하이드’ 이래 대극장 뮤지컬에서 빠지면 왠지 섭섭한 것이 변신 코드다. ‘지킬’처럼 선과 악을 오가는 극단적인 연기 변신과는 다르지만 상반된 캐릭터를 한 몸에 지닌 채 다양한 매력을 발산하는 역동성이야말로 여성을 홀리는 수퍼히어로의 본질임을 새삼 상기시켜 준다. ‘조로’처럼 꼭 복면을 쓰고 망토를 펄럭여야 변신이 아니다. 영리한 계략 속에 굳이 스스로 변신하지 않아도 순식간에 적에게 다른 사람으로 보일 수 있는 능력이야말로 ‘원조의 한 수’라 칭송할 만하다.

삼각사랑과 대결 구도가 축을 이루는 것은 물론이다. 대립하는 두 남성이 한 여인을 향한 순정 혹은 집념을 불태운다는 것은 여성들에게 결코 포기할 수 없는 판타지다. 사나이들의 끈끈한 우정도 놓칠 수 없다. 단순하지만 의리 있는 여덟 명의 친구가 대의를 향해 결연히 뭉칠 때, 그런 세계와 거리가 먼 여성들은 가슴 설레는 동경을 느낀다.

그런데 이 모두를 갖춘 이유로 원조 또는 고전은 진부하다는 인상을 주기 딱 좋다. 비슷한 배경과 소재의 작품이 널린 마당에 18세기 유럽 시간여행은 더 이상 특별한 경험이 아니다. 하지만 ‘스칼렛 핌퍼넬’은 이런 요소를 빈틈없이 묶어주는 중독성 강한 음악과 감각적인 장면 전환, 집요한 유머 코드로 ‘살아 있는’ 무대가 됐다.

‘지킬 앤 하이드’ ‘몬테크리스토’ 등으로 사랑받는 작곡가 프랭크 와일드혼의 공이 컸다. 남녀 주인공의 듀엣 ‘You are my home’은 결혼식 축가로 애용되는 아름다운 선율로, 핌퍼넬의 테마 ‘Into the Fire’는 해병대 홍보용으로 사용될 만큼 박진감 넘치는 호소력으로 귀에 감겨온다. 두 나라를 오가는 무대 전환을 거대한 뱃머리 회전으로 처리하고, 통상 볼거리 수준에 머무는 화려한 군무를 드라마 전개의 핵심 장치로 활용하거나 끔찍한 단두대 처형 장면을 마술로 승화시킨 연출력도 돋보였다. 시종일관 유쾌함을 잃지 않는 깨알 유머로 혁명 배경 역사극이라는 무게감을 싹 걷어낸 것은 최고의 반전으로 작용했다.

원조의 여운을 되새김질하다 문득 의문이 스쳤다. 스칼렛 핌퍼넬에서 아이언맨까지, 무대고 스크린이고 우리는 왜 남의 나라 수퍼히어로를 최신부터 원조까지 샅샅이 훑고 있는 걸까. 우리가 안중근처럼 비장한 실존 ‘영웅’밖에 소유하지 못한 것은 단지 상상력의 빈곤 탓일까. ‘홍길동보다 날렵하고, 장길산보다 호탕하며, 임꺽정보다 정의로운’ 토종 수퍼히어로가 통쾌하게 휘젓는 무대를 상상해 본다.