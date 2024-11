코오롱스포츠, 장애인에 영화 선물

지난 4일 CGV 왕십리에서 `사랑의 가위바위보` 배리어프리 버전 상영회가 열렸다.

코오롱스포츠가 40주년을 맞아 기획한 영화 ‘사랑의 가위바위보’ 유튜브 조회 수가 100만을 넘어섰다.

‘사랑의 가위바위보’는 코오롱스포츠가 브랜드 슬로건 ‘Your Best Way to Nature’를 모티브로 국내 영화 감독들을 초청해 자연을 배경으로 한 영화를 선보이는 프로젝트 ‘Way to Nature Film Project’의 두 번째 작품이다. 자연을 배경으로 한 영화를 선보이는 이 프로젝트의 첫 번째 작품은 지난 2012년 12월에 공개된 박찬욱·박찬경 감독 연출, 송강호 주연의 ‘청출어람’이다. 이를 시작으로 코오롱스포츠는 문화를 통해 대중과 소통한 성공적인 콜라보레이션이라는 평가를 받았다.

지난 4일에는 ‘사랑의 가위바위보’의 배리어프리 버전이 공개됐다. 배리어프리 버전이란 보이지 않는 사람들을 위해 사운드를 특화하고 들리지 않는 사람들을 위해선 시각효과를 줘 관람을 가능케 하는 영화다. 시각이나 청각에 장애가 있는 이들에게 장벽이 될 수 있는 사운드와 비주얼을 허무는 것이 ‘배리어프리 버전’인 셈이다. 이날 서울 왕십리CGV에서 진행된 배리어프리 버전 상영회에는 배리어프리영화위원회와 코오롱스포츠가 초청한 200여명의 장애인들이 ‘사랑의 가위바위보’ 배리어프리 버전을 감상하는 시간을 가졌다. 이번 프로젝트를 통해 재능 기부에 동참한 김지운 감독과 배우 박신혜도 동참해 관객과 교감했다.

이날 상영회에 참석한 청각 장애인 이소원씨는 “선뜻 나서지 못한 영화관 나들이었는데 코오롱스포츠 행사를 통해 극장에서 감독과 배우를 직접 만나볼 수 있어 행복했다”며 “앞으로 이런 상영회나 행사가 많아졌으면 한다”고 말했다.

배리어프리 버전을 제작 후원한 윤재은 코오롱스포츠 본부장은 “필름 프로젝트의 두 번째 작품 ‘사랑의 가위바위보’를 보고 많은 분들이 자연과 인간의 의미에 대해 공감을 해주셔서 보다 많은 분들과 함께하고자 이번 배리어프리 버전을 제작하게 됐다”고 제작 의도를 밝혔다.

배리어프리 버전을 통해 시각장애인을 위한 내레이션에 참여한 배우 박신혜 역시 “장면 하나하나를 목소리로 설명한다는 것이 어려운 작업이었지만 너무 뜻깊은 경험이었다”고 소감을 전했다.

지난 4월 30일 유튜브에 공개된 이후 폭발적인 반응을 얻으며 유튜브 조회수 100만을 넘어선 윤계상, 박신혜 주연의 ‘사랑의 가위바위보’의 배리어프리 버전은 코오롱스포츠 홈페이지와 유튜브를 통해 감상할 수 있다.

박지혜 객원기자