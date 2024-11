롯데호텔 고객 만족이 업무의 기준 … 친절·배려 서비스 '휴먼웨어' 혁신

롯데호텔은 1979년 롯데호텔 서울을 시작으로 잠실?부산 등지에 호텔을 건립했다. 사진은 롯데호텔 제주.

2013 한국서비스대상에서 롯데호텔(송용덕 대표이사·사진)이 고객만족 부문 대상을 받았다.

롯데호텔은 고객만족을 최우선으로 하여 ‘2018 아시아 톱3 호텔’ 비전을 달성하는 데 노력하고 있다.

롯데호텔은 마음에서 우러나오는 친절과 배려를 강조한다. 또 친절과 배려가 대고객서비스로 이어지도록 휴먼웨어(Humanware)에도 대대적인 혁신을 꾀했다. 송용덕 대표는 2012년 2월에 부임한 이래 ‘롯데호텔은 서비스다’라는 CS 미션을 바탕으로 ▶고객이 만족하는 서비스가 스탠더드(Standard)다 ▶서비스는 디테일(Detail)이다 ▶Back to the basic ▶집과 같은 편안한 서비스 등 4가지 중요가치를 내걸었다. 이에 서비스 개선팀을 신설, 서비스마인드와 서비스기술 향상에 초점을 맞춰 내부시스템을 개발하고 직원교육을 강화하였으며, 고객접점 직원들의 고객감동 서비스와 프로정신을 강조한다.

송용덕 대표이사

송 대표는 고객만족에 앞서 직원만족의 극대화를 위해 최선의 노력도 기울이고 있다. 정책적으로 유능한 호텔리어를 발굴해 해외 유수 호텔에 서비스 체험 교육을 보내고, 영어를 비롯한 외국어 능력 향상에도 각별히 관심을 쏟았다. 서비스 직무별로 맞춤형 인사교육제도를 보완하고, 사내 소믈리에 대회나 조리경진 대회 등을 주최해 기량을 계발할 수 있게 독려했다.

롯데호텔의 서비스 개선노력과 투자는 2012년 대한민국 최고의 호텔(Best Hotel in Korea, 글로벌 트래블러), 한·일 톱10 호텔(Top 10 Hotels in Korea and Japan, 콘데 나스트 트래블러)로 선정되는 데 큰 영향을 줬다. 또 TTG Asia로부터 2010~2012 3년 연속 ‘서울 최고의 호텔(Best City Hotel-Seoul)’, 비즈니스 트래블러로부터 2010~2012 3년 연속 ‘서울 최고의 호텔(Best Business Hotel in Seoul)’로 선정되는 영예를 안았다.

롯데호텔은 노사화합의 기업으로서도 모범을 보이고 있다. 2010년에 노사 상생협약을 체결해 안정된 노사문화를 구축했고, 2012년 7월에는 고용노동부로부터 ‘2012 노사문화 우수기업’으로 선정됐다. 롯데호텔은 중소기업과의 동반성장에도 심혈을 기울이고 있다. 지난해에는 100억원 규모의 동반성장 펀드를 조성해 중소기업에 저금리로 운영자금을 제공했다.

편성희 객원기자