[인사] 외교부 外

◆외교부＜과장급＞▶정책총괄담당관 감운안▶정책분석담당관 권세중▶재외공관담당관 조영준▶외교통신담당관 김동영▶외교사절담당관 서빈▶동북아1과장 김기홍▶동남아과장 임시흥▶북미2과장 전영희▶중미카리브과장 서원삼▶중남미협력과장 김학유▶인도지원과장 서은지▶국제법규과장 이자형▶조약과장 안은주▶영토해양과장 제동환▶문화예술협력과장 남기욱▶영사서비스과장 오진희▶동아시아경제외교과장 서민정▶북미유럽연합경제외교과장 안세령▶북핵협상과장 이태우▶국립외교원 외교역량평가과장 상승만▶국립외교원 총무과장 정대수▶국립외교원 직무연수과장 허정애▶아세안협력과장 배병수▶유라시아과장 박기창▶유엔과장 임갑수▶대북정책협력과장 이동렬
◆농림축산식품부＜국장급 전보＞▶소비과학정책관 김남수
◆국토교통부＜과장급 전보＞▶국토정책과장 김규현▶산업입지정책과장 윤의식▶신도시택지개발과장 정의경▶국가공간정보센터장 김준연▶공항안전환경과장 이동민▶국토교통인재개발원 교육과장 김삼수▶익산지방국토관리청 건설관리실장 이해영▶중앙토지수요위원회 사무국장 정경훈▶국토지리정보원 국토조사과장 권상대▶공공기관지방이전추진단 김홍락▶공공주택건설추진단 하대성▶용산공원조성추진기획단 이재송▶산업단지개발지원센터 이용삼
◆특허청▶전기전자심사국장 제대식
◆대구시＜3급 직무대리＞▶창조과학산업국장 홍석준＜4급 승진＞▶기획조정실 교육협력담당관 김만주▶안전행정국 민생사법경찰단장 이동윤▶문화체육관광국 체육진흥과장 한만수▶〃 관광문화재과장 신태균▶건설방재국 건설산업과장 박종명▶여성회관장 권준하▶건설방재국 도로과장 김문희▶건설본부 건축기전부장 김영근▶도시철도건설본부 건설부장 김문화＜지도관 직위승진＞▶농업기술센터소장 이한병＜4급 직무대리＞▶창조과학산업국 DTC건립추진단장 배석한▶창조과학산업국(테크노파크 파견) 서덕찬▶환경녹지국 환경정책과장 김병곤▶교통국 대중교통과장 김종근▶도시철도건설본부 관리부장 안중남▶농수산물도매시장 관리사무소장 이도현▶도시주택국 혁신도시지원단장 배헌식▶건설방재국 방재대책과장 이동식▶교통국 신공항추진팀장 구자범▶건설본부 야구장건립추진단장 박춘욱＜3급 전보＞▶안전행정국 총무인력과 김종한＜4급 전보＞▶〃창조과학산업국 과학기술정책관 이상현▶〃 ICT융합산업과장 정의관▶〃 기계자동차과장 윤진원▶체육시설관리 사무소장 강상국▶종합복지회관장 김병두▶차량등록사업소장 임영숙▶건설본부 관리부장 곽노린▶〃 토목부장 안종희▶시설안전관리 사업소장 정우상▶상수도사업본부 급수부장 김선직▶상수도사업본부 시설관리소장 최영진＜4급 인사교류＞▶안전행정부 권성도▶첨단의료산업국 의료산업과장 오준혁＜4급 파견복귀＞▶정책기획관실(더큰대구지원단) 김인연＜4급 전출＞▶달성군 남정호
◆전북도▶남원시 부시장 박형규▶완주군 부군수 송주진▶순창군 부군수 이강오
◆경북도＜승진＞▶기술원 총무과장 이제신▶교육원 교육운영과장 류시창▶도립대학교 행정사무국장 임성희▶FTA농식품유통과장 최영숙▶민생경제교통과장 직무대리 이묵▶에너지산업과장 직무대리 권기섭▶경마장건설지원단장 〃 이동욱▶환경안전과장 〃 김준근▶도시계획과장 〃 김세환▶토지정보과장 〃 김지현▶기술원 원예경영연구과장 서동환＜전보＞▶새마을봉사과장 안효영▶환경정책과장 이동열▶체육진흥과장 황옥성＜파견＞▶경찰대(치안정책과정)교육 서문환