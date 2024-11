[우리말 바루기] 불쾌지수 내리GO~, 상쾌지수 올리GO~

요즘 지하철 기관사들은 이전보다 자주 울리는 비상벨 소리에 가슴이 덜컹 내려앉는 경우가 부쩍 많아졌다고 한다. 비상벨이 울릴 때마다 객실에서 화재나 사고가 나지 않았나 깜짝 놀라지만 대부분 냉방과 관련된 내용이란다. 어떤 사람은 온도를 내려 달라고 하고, 어떤 사람은 오히려 올려 달라고 요구하기도 해 이러지도 저러지도 못할 때가 있다고 한다.

온도를 더 내려 달라는 사람이 있을지 모르지만 대부분은 지하철이 시원하다고 느낀다. 26도에서 자동으로 켜지고 24.8도에서 멈춘다고 하니 승객들이 시원하게 느끼기에 충분하다. 지하철을 운영하는 서울메트로도 객차 안 홍보물을 통해 이런 사실을 알리고 있다. 그런데 문구가 좀 색다르다.

‘불쾌지수 내리GO~, 상쾌지수 올리GO~. 올여름에도 시원~한 서울메트로!’. ‘내리고’ ‘올리고’의 ‘고’자 대신 영어 ‘GO’를 사용했다. 즉 우리말과 영어를 섞어 단어를 만든 것이다. 톡톡 튀는 아이디어로 신세대의 감각에 호소하는 듯한 광고 문구다. 광고의 목적이 우선 보는 사람의 주목을 끄는 데 있다면 일단 성공적인 광고로 보일지 모른다. 그러나 이런 억지 조어는 우리말을 왜곡하는 행위다.

얼마 전 자동차 도로에는 ‘이륜차 인도주행 NO NO! 이륜차 차도주행 GO GO!’라는 현수막이 내걸린 적이 있다. 서울시와 서울지방경찰청이 함께 제작한 것인데 이 역시 우리말과 영어를 섞어 문장을 만들었다. 아마도 영어를 혼용하면 무언가 재치 있어 보이기 때문이 아닐까 생각된다.

영어나 한자를 활용한 이런 억지 조어는 기발한 아이디어로 시선을 끌 수는 있지만, 결국은 우리말 체계를 무너뜨리는 것이다. 특히 광고는 주목도가 높기 때문에 언어 습관을 형성하는 데 커다란 영향을 미친다는 점에서 부작용이 적지 않다. 무엇보다 어린이 등 언어에 대한 이해가 부족한 사람은 혼란스러울 수밖에 없다. 번득이는 재치가 있다면 억지 조어보다 세련된 우리말 표현을 찾는 데 머리를 쓰는 게 낫지 않을까 싶다.

