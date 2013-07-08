[인사] 보건복지부 外

◆보건복지부▶기획조정실 정책통계담당관 신승일▶건강정책국 건강정책과장 이순희▶인구정책실 요양보험운영과장 양윤선
◆고용노동부＜파견＞▶대통령직속 청년위원회 김덕호 정해영
◆여성가족부＜승진＞▶여성정책과장 박난숙▶다문화가족정책과장 강선혜
◆국민권익위원회＜3급 승진＞▶교통도로민원과장 최철호▶청렴조사평가과장 허재우<4급 승진>▶기획재정담당관실 손정오▶사회제도개선과 이성섭
◆기상청＜4급 전보＞▶부산지방기상청 예보과장 조진대▶창원기상대장 홍성대▶전주〃 정병석▶청주〃 최경철▶강원지방기상청 예보과장 장근일▶춘천기상대장 이선기▶국립기상연구소 지구환경시스템연구과장 김영화▶제주지방기상청 기후과장 심재면▶국가기상위성센터 위성기획과장 원재광▶〃 위성분석과장 김금란<4급 승진>▶목포기상대장 정덕환▶예보정책과 성인철▶수치모델개발과 김동준▶슈퍼컴퓨터운영과 우종규▶지진감시과 유용규▶기후예측과 박철홍
◆행정중심복합도시건설청＜전보＞▶도시기획과장 이상복▶공공시설건축과장 이영창▶입주지원서비스팀장 김현기<보직발령>▶대중교통팀장 박희주