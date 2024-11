위험·매운맛 인간에게 도전의 짜릿함 선사하라

이마트 ‘도전 하바네로 라면’.

패러글라이더 홍필표 선수는 1999년 국가대표 선발전에 참가했다가 추락해 병원으로 실려가 골반뼈를 이식하는 대수술을 받았다. 그러나 그는 비행을 멈추지 않는다. 바로 오늘(7월 7일) 개막하는 국제 패러글라이딩 대회 ‘2013 레드불 엑스-알프스(X-Alps)’에 참가해 알프스 상공 1031㎞를 횡단하려 한다. 도대체 그는 왜 죽을지도 모르는 위험한 도전을 멈추지 않는 것일까? “불확실성에 대한 도전에서 오는 희열은 말로 표현할 수 없어요.” 모험의 기쁨이란 이런 것인가 보다. 불확실과 불안, 실패에 대한 가능성을 무릅쓰고 도전해 성공했을 때 느끼는 쾌감. 그것은 온몸에 전율이 흐르는 그야말로 가장 짜릿한 기쁨이다.

경제·경영 트렌드 ‘재미날개 청평놀공 모두한편’⑨ 모험

그런 모험의 기쁨을 마음껏 누려보라고 손짓하는 곳이 있다. 강원도 인제군이다. 인제는 그야말로 모험 레포츠의 천국이다. 번지점프와 래프팅, 줄 하나에 몸을 매달고 하늘을 가르는 ‘스카이 짚 트랙(Sky Zip-Track)’, 암벽등반을 체험하는 ‘아이언 웨이(iron way)’, 서바이벌 게임인 ‘서든 어택 얼라이브(Sudden Attack Alive)’ 등. 온갖 스릴을 즐길 수 있는 레포츠 시설들이 넘쳐난다. 지난 1년간 미군장병만 해도 400명이 넘게 방문했고, 총 방문객은 올 연말까지 1만 명을 넘을 것이라고 한다. 인제는 모험을 통한 힐링의 장소로 각광받고 있는 것이다. 조만간 국제적인 모험 레포츠 관광지로 이름 높은 도시가 되기를 기대해 본다.

때론 일상생활 속에서도 소소한 모험의 기쁨을 얻기도 한다. 혹시 매운맛에 도전해 본 적이 있는가? 매운 짬뽕, 매운 냉면, 매운 카레 등 매운 맛은 때론 사람들의 승부욕을 자극한다. 이를 부추겨서 대성공을 거둔 라면이 있다. 이마트가 자체 개발한 ‘도전, 하바네로’다. 청양고추보다 20배 맵다고 알려진 멕시코산 하바네로 고추로 맛을 낸 이 라면은 지난해 10월 출시 이후 불과 3개월 만에 매출 10억원을 돌파했다. 그동안 이마트가 자체 개발한 라면 중에서 가장 매출이 높았던 ‘볶음 짜장면’의 3개월 매출보다 5.5배 높은 대성공이다. 고무된 이마트는 ‘도전 하바네로 짬뽕’까지 선보여 출시 열흘 만에 매출 1억원을 돌파하는 기염을 토했다.

모든 사람이 직접 몸으로 부딪쳐야 꼭 모험을 즐길 수 있는 건 아니다. 여건이 안 될 수도 있고, 용기가 부족할 수도 있다. 게임은 그런 이들의 모험심을 제대로 만족시켜 준다. 세계적으로 인기를 끌고 있는 ‘월드 오브 워크래프트’ ‘리그 오브 레전드’ 등 게임은 유저들을 영웅으로 만들어준다. 게임을 통해 때론 전쟁터에서 승리하는 영웅이 되고, 때론 괴물을 물리치는 영웅이 되는 것이다. 게임의 세계는 그야말로 거대한 모험의 나라다. 현실에서는 도저히 경험할 수 없는 모험을 할 수 있다는 쾌감 덕분에 게임산업은 계속 성장한다.

모험심을 대리 만족시켜주는 TV 프로그램도 있다. ‘무한도전’ ‘정글의 법칙’ ‘출발드림팀’ 등이 대표적인 사례다. 2011년 방영된 무한도전 ‘쩐의 전쟁’ 편은 단순한 재미를 넘어 감동을 주었다. 멤버들이 각자 만원으로 1일 창업을 해서 최대한 이윤을 남기는 도전이었는데 단돈 몇천원을 벌기 위해 길거리에서 구두를 닦고, 주먹밥을 만들고, 마사지를 하는 등 새삼 돈 버는 일이 얼마나 어렵고도 귀한 일인지 깨닫게 해줬다. 또한 16만원이라는 경이적인 수익을 내며 1등을 차지한 노홍철은 아무리 성공확률이 낮더라도 부지런히 연구하고 발로 뛰면 성공의 쾌감을 누릴 수 있음을 온몸으로 보여줬다.

20세기에 가장 도전적인 삶을 살았던 사람 중 한 사람인 헬렌 켈러는 이런 말을 했다. “인생은 과감한 모험이든가, 아니면 아무것도 아니다(Life is either a daring adventure or nothing).”

위험에 도전하는 것은 모든 인간의 타고난 본능이기도 하다. 우리 모두 모험의 나라로 떠나보자. 또 업종이 무엇이든 우리의 고객에게 모험이라는 기쁨을 선물할 방법을 찾아보자. 실패할 위험을 무릅쓰고서라도.

‘재미날개 청평놀공 모두한편’은 기쁨의 세계를 재미, 아름다움(美), 날것(생생함), 개인화, 청춘, 평안, 놀이, 공감, 모험, 간편 10개의 요소로 구분한 일종의 구호.