상대팀 응원 논란 KIA 손동욱, 사과글 올렸지만…

[사진 손동욱 페이스북]

기아 타이거즈 투수 손동욱(23)이 상대팀을 응원하는 글을 올려 팬들의 비난을 받고 있다.

기아는 지난달 28일 대구에서 열린 삼성 라이온즈와의 경기에서 삼성의 내야수 정병곤(25)에게 끝내기 안타를 허용해 역전패를 당했다.

이에 정병곤은 2일 자신의 페이스북에 ‘Let’s get it in one shot‘이라는 글과 함께 끝내기 안타를 치고 기뻐하는 자신의 모습이 담긴 사진을 올렸다. 그러자 손동욱은 “나이스. 내가 다 기뻤음”이라는 댓글을 달았다.

손동욱과 정병곤은 단국대 선후배 사이다. 하지만 문제는 정병곤의 끝내기 안타로 인해 패배한 팀이 손동욱의 소속팀인 기아라는 점이었다. 이를 접한 기아의 팬들은 “소속팀에 대한 만행이다”라며 격분했다.

팬들의 비난이 거세지자 손동욱은 해당 댓글을 삭제한 뒤 자신의 페이스북에 사과글을 올렸다.

손동욱은 “제가 더위를 먹었나 봐요. 운동 끝나고 폰을 만지는 도중 대학선배의 웃는 모습을 보고 순간 상대가 기아 타이거즈라는 걸 잊고 실수로 댓글을 달았네요. 저도 그 경기보고 진심으로 화가 많이 났습니다. 더운 날 운동을 힘들게 했더니 정신이 오락가락했나 봐요. 죄송합니다”라며 사과했다.

하지만 팬들의 분노는 식지 않고 있다. 손동욱의 사과를 접한 기아의 팬들은 “두 번 더위 먹었다간 삼성 라이온즈에서 공 던지겠네”, “더워서 그랬다니 말이 되냐” 등의 냉랭한 반응을 보이고 있다.

