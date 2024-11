스칼렛 핌퍼넬

7월 6일~9월 8일, LG아트센터 5만~13만원, 문의 1577-3363

뮤지컬 ‘스칼렛 핌퍼넬’이 1997년 브로드웨이 초연 이후 16년 만에 국내에서 막을 올린다. 헝가리 귀족 출신작가 바로네스 오르치의 소설을 바탕으로 한 스칼렛 핌퍼넬은 자신의 정체를 감추며 이중생활을 하는 두얼굴의 영웅 이야기다. 18세기 프랑스 혁명을 배경으로 귀족 퍼시와 그의 연인 마그리트, 두 사람과 대립하며 그 뒤를 쫓는 악당 쇼블랑이 흥미진진한 삼각 구도를 이루며 이야기를 이끌어간다.

스칼렛 핌퍼넬은 100년 동안 연극·영화 등 다양한 장르로 소개되며 많은 사랑 받아왔다. 사랑을 위해 프랑스 혁명 정권에 맞서는 비밀결사대를 조직하는 주인공이 매력적이기 때문이다. 국내 관객에게는 다소 생소한 작품이지만 유명 작곡가와 연출가의 만남으로 기대를 모으고 있다. 작곡은 국내 최고의 히트 뮤지컬로 꼽히는 ‘지킬 앤 하이드’의 작곡가 프랭크 와일드 혼이 맡았다. 메인 테마곡 ‘Into The Fire’나 퍼시와 마그리트의 듀엣곡 ‘You Are My Home’은 1990년대 대중음악계에 큰 반향을 불러일으킨 바 있다.

국내 초연의 총 지휘는 연출가 데이비드 스완이 담당한다. 그는 ‘지킬 앤 하이드’ ‘나인’ ‘스팸어랏’ 등 국내에서 많은 작품을 연출하며 실력을 인정받았다. 제2회 더 뮤지컬 어워즈에서 ‘맨 오브 라만차’ 연출상을 받았다. 화려하고 세련된 무대는 자신만의 스타일을 구축한 정승호 무대디자이너가 선보일 예정이다.

퍼시·스칼렛 핌퍼넬 역에는 박건형과 박광현·한지상이 열연한다. 박광현은 ‘캐치 미 이프 유 캔’에 이은 두 번째 뮤지컬 출연이다. 마그리트 역에는 김선영과 가수 바다가, 쇼블랑 역에는 양준모와 에녹이 더블 캐스팅됐다.

하이스쿨 뮤지컬

7월 2일~9월 1일, 블루스퀘어 삼성카드홀 6만~12만원, 문의 1588-0688

잭 에프론과 바네사 허진스를 일약 스타덤에 올려놓은 디즈니 TV 영화 ‘하이스쿨 뮤지컬’을 선보인다. 2007년 미국에서 뮤지컬로 제작된 ‘하이스쿨 뮤지컬’은 북미 투어 공연을 시작으로 일본·영국·스페인 등 7개국 50개 도시에서 공연됐다. 농구 팀 주장 트로이와 과학 영재 가브리엘라가 교내 뮤지컬의 주인공을 맡아 사랑을 이루어나가는 이야기를 중심으로 10대들의 꿈과 사랑, 성장 스토리를 그린다. 국내 초연에는 하이틴 로맨스답게 아이돌 스타들이 대거 캐스팅된 점이 눈에 띈다. 슈퍼주니어 려욱과 FT아일랜드 이재진, F(x) 루나, 천상지희 선데이 등이 출연한다.

해를 품은 달

7월 6~31일, 예술의전당 CJ토월극장 6만~10만원, 문의 1588-5212

김수현이라는 신예 스타를 탄생시킨 MBC 종영드라마 ‘해를 품은 달’이 무대에 오른다. 해를 품은 달은 조선의 왕 이훤과 그의 첫사랑 연우의 애절한 사랑을 그린 궁중 로맨스로 뜨거운 사랑을 받았다. 뮤지컬은 드라마가 아닌 정은궐 작가의 원작 소설을 바탕으로 했다. 정태영 연출, 박인선 작가, 원미솔 작곡가 등 뮤지컬계 베테랑 스태프들이 작업에 참여했다. 지난달 용인 포은아트홀에서 프리뷰 공연을 시작해 대구뮤지컬페스티벌을 거쳐 오는 6일 서울에서 본 공연을 진행한다. 김다현·전동석· 성두섭·조강현 등 인기 뮤지컬 배우들이 열연한다.

브로드웨이 42번가

7월 ~28일, 성남아트센터 오페라하우스 4만~12만원, 문의 1588-0688

지난 5월 개막한 ‘브로드웨이 42번가’가 서울 공연을 마치고 성남아트센터로 극장을 옮겨 연장공연을 이어간다. 1980년 미국에서 초연된 ‘브로드웨이 42번가’는 5000회 공연을 기록한 스테디셀러 작품이다. 1996년 국내에 처음 소개됐을 때 큰 규모로 화제를 모으며 어린이부터 성인까지 다양한 연령대의 사랑을 받았다. 뮤지컬 배우를 꿈꾸는 무명 코러스걸이 스타로 탄생하는 신데렐라 스토리를 다룬다. 특히 화려한 탭댄스가 시선을 끈다. 이번 공연에는 박상원·남경주·박해미·홍지민 등 서울 공연 출연진이 그대로 무대에 선다.

거울공주 평강이야기

9월 1일까지, 대학로 예술마당 4관 전석 3만원, 문의 02-744-4331

2004년 초연된 극단 간다의 ‘거울공주 평강이야기’는 젊은 창작자들의 참신한 아이디어로 탄생한 소극장 창작뮤지컬이다. 초연 당시 ‘바보온달과 평강공주’를 각색해 신체극 형식으로 선보여 큰 반향을 일으켰다. 평강 공주를 시샘하는 시녀 연이가 숲 속에서 야생 소년을 만나고, 그가 진실하게 사랑을 베푸는 모습을 통해 자신의 정체성을 찾아간다. 지난해 겨울에는 스크린과 브라운관을 종횡무진하고 있는 극단 간다의 원년 멤버 이희준이 출연해 화제를 모았다. 야생 소년 역에는 이석과 차용학, 연이 역에는 백은혜·서태영이 더블 캐스팅됐다.

사천가

7월 9일~8월 4일, 충무아트홀 중극장 블랙 전석 5만원, 문의 1588-5212

판소리 ‘사천가’가 충무아트홀에서 한 달 가량 공연된다. 사천가는 독일의 대표 극작가 베르톨트 브레히트의 ‘사천의 선인’을 현대 한국 사회에 맞게 번안한 작품이다. 원작의 주인공 창녀 셴테는 21세기 대한민국 사천시에서 살아가는 뚱뚱한 처녀 순덕으로 바뀌었다. 그녀의 고군분투기를 그린 사천가는 2007년 관객과 처음 만나 판소리는 지루하다는 편견을 깨고 큰 인기를 얻었다. 국내뿐만 아니라 미국·프랑스·일본 등에서 초청 공연을 펼치며 찬사를 받았다. 판소리꾼 이자람·이승희·김소진이 3인 3색 공연을 선보일 예정이다.