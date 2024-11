초기불교의 깨달음 과정 현대 영어로 쉽게 풀어

천태종이 세운 금강대의 불교문화연구소(소장 김천학)가 전세계 유식학(唯識學) 연구자들의 필독서가 될 만한 책을 냈다. 동양학에 관한 한 세계적으로 권위를 인정 받는 ‘하버드동양학총서(Harvard Oriental Series)’에 책을 보탰다.

1429쪽에 달하는 두툼한 영문 책의 제목은 『유가행자들의 불교적 토대: 인도, 동아시아 그리고 티베트에서 ‘유가사지론(瑜伽師地論)’과 그 수용』(The Foundation for Yoga Practitioners: The Buddhist Yogacarabhumi Treatise and Its Adaptation in India, East Asia, and Tibet·사진). 유식학 분야의 대표적인 저서인 4세기 『유가사지론』이 어떤 배경에 의해 쓰여져 어떤 내용을 담고 있고, 동아시아 각국에 어떻게 수용되었는지를 살핀 책이다.

하버드 총서 75번째 책으로 이름을 올렸다. 1만 권을 찍어 세계 각국의 주요 도서관에 배포하고, 아마존 등을 통해 95달러(약 10만원)에 판매도 한다. 유식학은 불교의 정신분석학. 무의식 등 인간 의식 활동에 대한 규명을 통해 세상 만사에 깃들어 있는 불법(佛法)의 이치를 설명한다.

금강대 차상엽 HK(인문한국지원) 교수는 “『유가사지론』은 인도의 요가 수행자들이 수행 중 겪게 되는 단계별 심리변화, 대응책 등을 상세하게 설명한 책”이라고 했다. 그는 “전문 연구자뿐 아니라 명상 수행이나 마음 공부에 관심 있는 일반인에게도 유익한 내용이 많다. 그래서 필자들이 되도록 쉽게 쓰려고 노력했다”고 밝혔다.

금강대는 2008년 유식학 국제학술대회를 열었다. 전세계 유식학 권위자들이 대거 참가했다고 한다. 여기서 모인 국내·외 학자의 논문 14편에 추가 청탁해 받은 논문을 보태 34편을 묶은 게 책이다. 필자들의 수준이 높다 보니 앞으로 유식학 연구의 표준 텍스트가 될 전망이다.

신준봉 기자