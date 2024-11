[세계 인물 교양 만화 who?] 전세계 소년·소녀 감동시킨 '신개념 위인전'

‘세계 인물 교양 만화 who?’ 시리즈. 현대 위인 60명의 좌절과 극복이 고스란히 녹아 있다.

‘세계 인물 교양 만화 who?’ 시리즈가 ‘2013년 대한민국 교육브랜드 대상’ 위인전 부문에서 3년 연속 1위 브랜드로 선정됐다.

동시대를 살아가는 성공 리더들의 이야기를 통해 어린이에게 구체적인 꿈과 목표를 심어 주기 위해 기획된 who? 시리즈는 초등학교 교사와 학부모를 대상으로 진행된 ‘우리 아이에게 알려 주고 싶은 현대 위인’ 설문 조사 결과와 초·중등 교과서 분석을 통해 60명을 선별하고, 그들이 꿈을 이뤄가는 과정을 담았다.

who? 시리즈의 차별성은 인물의 업적만을 중요하게 다루던 기존의 위인전과 달리 위인의 어린 시절과 실패, 좌절과 극복의 순간을 여과 없이 담았다는 점에 있다. 위인들이 성장하기까지의 과정을 읽으면서 어린이들이 꿈과 목표에 좀 더 현실적으로 다가갈 수 있고 스스로 그것을 실현하는 데에 도움이 된다는 것이 who? 시리즈의 설명이다. 또한 각 인물의 감동적인 일화와 더불어 시사 상식, 교과서 지식까지 녹여내 사회와 과학, 논술에 이르는 통합 교과 학습을 할 수 있다는 것도 who? 시리즈의 강점.

현재 일본과 대만, 중국 등 7개국에 판권이 수출되고 미국에서 동시에 출간된 who? 시리즈는 국내 최초로 미국 초등학교의 부교재로 채택되기도 했다.

박지혜 객원기자