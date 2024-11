영국 해군은 지난 200년간 토요일 만찬에서 건배할 때마다 ‘우리의 아내와 애인을 위하여(To our wives and sweethearts)’를 외쳤다. 영국 해군 건배사 중 가장 오래돼 유명한 이 건배사엔 대개 ‘그들이 절대 서로 만날 일이 없길(May they never meet)’이라는 장난스러운 대구가 따라오곤 했다. 앞으로 이 건배사는 사용이 금지된다. 대신 ‘우리의 가족을 위하여(To our families)’를 써야 한다.

영국 더타임스는 22일(현지시간) 여성 해군의 활약상을 반영해 성차별적 요소가 있는 만찬 건배사 2개가 퇴출됐다고 보도했다. 영국 해군은 요일별로 다른 만찬 건배사를 지정해 사용하고 있다. 토요일 건배사와 함께 화요일 건배사인 ‘우리 사나이들을 위하여(To our men)’도 역사 속으로 사라졌다. 앞으로는 화요일엔 ‘우리 수병을 위하여(To our sailors)’를 외치며 잔을 부닥치게 됐다.

전영선 기자