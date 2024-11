‘난중일기ㆍ새마을운동’ 유네스코 세계기록유산 등재된다

‘난중일기’와 ‘새마을운동기록물’이 유네스코 세계기록유산(Memory of the World)에 각각 등재됐다.

유네스코는 18일 광주광역시 라마다플라자광주호텔에서 열린 제11차 유네스코 세계기록유산 국제자문위원회(IAC.The International Advisory Committee of the UNESCO Memory of the World)에서 우리 정부가 신청한 ‘난중일기’와 ‘새마을운동기록물’의 등재를 확정했다. 제11차 IAC는 이날 개막됐으며 21일까지 개최된다.

국보 76호인 ‘난중일기’는 이미 국내에서도 높은 가치를 인정받고 있다. 전쟁 중 최고 지휘관이 직접 매일 매일의 전투상황과 개인적 소회를 현장감 있게 기록한 사례는 전 세계적으로도 유례를 찾기 어려워 기록유산으로서의 희귀성을 인정받았다.

‘새마을운동기록물’은 1970년부터 1979년까지 추진한 새마을 운동과정에서 생산된 대통령 연설문과 결재문서, 행정부처 공문, 마을단위 사업서류, 새마을지도자들의 성공사례 원고 및 편지, 시민편지, 관련사진 영상 등 2만 2000여건이다.

IAC는 ‘새마을운동기록물’이 정부와 주민이 협력해 빈곤퇴치, 생활환경 개선, 영농의 과학화 등을 성공적으로 달성한 한국 근대화의 증언으로서 진정성이 있다고 평가했다.

‘난중일기’와 ‘새마을운동기록물’의 세계기록유산 등재로 우리나라는 훈민정음과 조선왕조실록, 승정원일기 등 모두 11건의 세계기록유산을 보유하게 됐다.

이로써 우리나라는 세계기록유산에 있어 아시아 최다 보유국이 됐다.

