『전략적 사고 트레이닝, 그것이 최선인가』(애비너시 K 딕시트, 배리 J 네일버프 공저, 타래출판사)

협상을 성공으로 이끌기 위해 꼭 필요한 것이 ‘전략적 사고’다. 전략적 사고란 전략적으로 생각하고 실천하는 행위다. 전략적 결정을 연구하는 행동과학이 게임이론이기도 하다.

전략적 사고를 일반적인 분야까지 두루 확장해 게임이론의 정립에 큰 영향을 미친 책이 바로 『전략적 사고(Thinking strategically : the competitive edge in business, politics, and everyday life)』다. 1993년 번역된 이 책은 지금까지도 꾸준히 사랑받는 스테디셀러로, 얼마 전 『전략적 사고 트레이닝 그것이 최선인가?』라는 제목으로 다시 번역돼 나왔다.

이 책에는 개인의 삶은 물론 비즈니스·정치·외교에까지 적용할 수 있는 전략이 다양한 예와 함께 담겨 있다.