가수 싸이(36)가 한국가수 최초로 캐나다 음악 시상식에서 뮤직비디오상을 수상했다.

싸이는 16일(현지시간) 캐나다 음악전문 TV채널 머치뮤직이 주최하는 뮤직비디오 시상식 ‘제13회 MMVA (MUCH MUSIC VIDEO AWARDS)’에서 ‘강남스타일’로 ‘올해의 세계적 인기 뮤직비디오 상(International Viral Video of the Year)’을 수상했다.

싸이는 테일러 스위프트·원 디렉션·핑크 데미 로바토 등 세계적인 가수들과 함께 우승후보에 올랐고 온라인 투표에서 압도적인 득표율을 기록하며 1위를 차지했다.

싸이는 수상소감에서 “‘젠틀맨’이 캐나다에서 플래티넘을 달성했다는 소식을 막 전해 들었다”며 신곡 홍보도 잊지 않았다.

이날 시상식 진행을 맡은 싸이는 무대에서 ‘강남스타일’과 ‘젠틀맨’을 선보였다. 또 시상식 진행 중 비욘세의 ‘싱글레이디’를 맛보기로 보여주는 등 만능 엔터테이너로서의 면모를 발휘했다.

