7월초에 열리는 멕시코 지방 선거에 고양이 한 마리가 시장 후보로 나와 관심을 모으고 있다.

미국 NBC 뉴스는 고양이 주인 세르지오 차모로(35)가 자신이 기르는 모리스라는 고양이를 동부 베라크루스주의 시장 선거에 내보냈다고 보도했다.

차모로가 '쥐(부패한 정치인)들을 뽑는 데 지치셨습니까? 고양이를 뽑으세요?(Tired of Voting for Rats? Vote for a Cat?)'라는 선거 슬로건을 내놨다. 주인은 '쥐 같이 놀고 먹는' 부패한 정치인에 고양이가 제격이라는 이유로 이번 출마를 기획한 것으로 알려졌다.

모리스는 벌써 페이스북에서 12만 명 이상의 ‘좋아요’를 기록하며 화제를 모으고 있다. [AP·로이터=뉴시스]