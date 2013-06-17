[인사] 공정거래위원회 外

◆공정거래위원회＜과장급 전보＞▶행정관리담당관 박세민▶정보화담당관 조규찬▶대전지방공정거래사무소장 서남교▶경쟁제한규제개혁작업단 제1부단장 최영수▶경쟁제한규제개혁작업단 제2부단장 한철기
◆병무청＜부이사관 승진＞▶기획조정관실 황평연＜서기관 승진＞▶병역자원국 정명근▶입영동원국 김종관
◆특허청＜서기관 승진＞▶운영지원과 김동원▶산업재산정책국 산업재산보호과 이병하▶〃 산업재산경영지원팀 박양길▶정보기획국 정보기획과 이진규▶상표디자인심사국 상표심사정책과 강경호▶〃 디자인심사정책과 고재홍＜기술서기관 승진＞▶기획조정관실 기획재정담당관실 김성길▶기계금속건설심사국 일반기계심사과 우동기▶〃 운반기계심사과 탁형엽▶〃 금속심사과 김동국▶화학생명공학심사국 생명공학심사과 김희승▶전기전자심사국 전자상거래심사과 이정재▶정보통신심사국 디스플레이심사팀 유주호▶〃 네트워크심사팀 안병일＜기술서기관 전보＞▶화학생명공학심사국 생명공학심사과 최승삼▶전기전자심사국 전기심사과 정성중
◆부산시＜3급＞▶건설본부장 김종철＜4급＞▶건설방재관 여준모
◆군포시＜4급 전보＞▶수도사업소장 강자헌▶경제환경국장 이병우＜4급 승진＞▶자치행정국장 성시규▶건설도시국장 김윤식
◆SBS▶경영지원본부 부장급 경영지원팀장 안형준
◆한국일보▶편집인 겸 부사장 이진희▶편집국 국장직대 하종오▶수석논설위원 이계성