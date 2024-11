[On Sunday] 스마트폰 녹취, 이대로 좋은가

삼성전자와 애플이 스마트폰 도난방지 기술을 내놨다. 삼성전자는 지난달 갤럭시S4에 도난방지 기능인 ‘킬 스위치(kill switch)’를 추가했다. ‘킬 스위치’는 도난된 스마트폰의 작동을 정지시키는 기능이다. 애플도 자사의 최신 모바일 운영체제(OS)인 iOS7에 비슷한 기능인 ‘액티베이션 락’을 넣기로 했다.

도난방지 기능이 추가된 건 사회문제로 떠오르고 있어서다. 모바일 기기 절도는 미국에서 가장 빠르게 증가 중인 신종 범죄다. 지난해 스마트폰을 포함한 휴대전화 단말기 절도 사건은 160만 건이나 됐다. 전체 절도범죄 세 건 중 한 건이 스마트폰과 관련돼 있다. 중고 아이폰 단말기의 경우 대당 300달러(약 34만원) 선에 암시장에서 거래된다.

미국에선 스마트폰 절도가 문제지만, 국내에선 스마트폰 통화 녹취가 초미의 관심사다. 통화내용을 녹음해 이를 언론과 인터넷 등에 공개하고 상대방을 공격하는 건 하나의 공식이 됐다. 최근 불거진 남양유업과 대리점주 사이의 갈등도 통화내용 녹취가 큰 역할을 했다.

통화내용 녹음이 부적절한 갑을 관계를 고발하는 도구로 활용되는 것은 순기능으로 볼 수 있다. 하지만 그 내용이 일방적으로 타인을 공격하는 도구로도 악용될 수 있다는 점은 문제다.

최근 한 대기업은 비위를 저지른 직원을 퇴사시키는 과정에서 스마트폰 때문에 홍역을 치렀다. 퇴사가 예정된 직원이 인사라인에 있는 간부와 직원들에게 전화를 걸어 공격적인 대화를 유도하고 이를 녹음해 언론에 터뜨리겠다고 공공연히 떠들고 다닌 탓이다. 이 기업은 결국 직원들에게 “그와 통화할 때는 항상 주의하라”는 경고성 조치를 내려야 했다. 미국은 연방법으로 통화내용을 몰래 녹취하는 일을 불법으로 규정(Interception and disclosure of wire, oral, or electronic communications prohibited)하고 있다. 통화 중 녹취를 할 수 있는 기기를 만드는 일도 불법이다. 아이폰에 통화녹취 기능이 없는 것은 바로 이 때문이다.

자기도 모르게 통화내용이 녹음될까 하는 우려가 커지다 보니 “전화상으로 자세한 얘기를 하기 두렵다”고 호소하는 이도 늘고 있다. 한 대형 유통업체의 임원은 “협력회사 사람들과 간단히 전화로 협의하던 일들이지만, 혹시나 싶어 꼭 우리 회사로 와달라고 한다”고 했다. 자신이 직접 협력회사로 가도 되지만, 혹시나 그쪽 사무실에 도청장치 같은 게 있을까 봐 자신의 회사로 사람을 오게 한다는 설명이 이어졌다.

그는 “전화 한 통이면 끝날 일 때문에 사람을 불러들이니 반나절이 걸린다”며 씁쓸히 웃었다. 녹취의 순기능까진 부정할 수 없다. 하지만 꼭 해야 할 말도 못하는 도·감청 사회는 문제다. ‘국가가 개인을 감시하는 일’에는 민감하게 반응하면서, ‘개인이 개인을 감시하는 통화 중 녹취’에는 너무 너그러운 요즘이다. 도난방지용 ‘킬 스위치’에 녹취방지 기능까지 넣어야 하는 건 아닐까.

