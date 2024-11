심혈관 부작용 논란 아반디아 기사회생하나?

심혈관계 부작용 논란으로 퇴출위기에 몰렷던 GSK의 당뇨병치료제 아반디아에 회생 가능성이 열렸다. 아반디아는 한 때 가장 잘 팔리던 당뇨병치료제로, 연 매출 30억 달러가 넘는 GSK의 차세대 성장동력이었다.

10일 미 FDA 자문위원회는 아반디아 판매 규제를 완화하도록 권고했다. 외부 전문가로 구성된 자문단은 투표를 통해 미국에서 아반디아 판매를 완만하게 확대할 것을 결정했다. 또 의약품 부작용 위험성에 대한 후속 연구의 기반을 마련할 것을 강조했다. 아반디아 규제 완화를 결정하는 이 회의에서는 26명의 자문위원 중 상당수인 20명이 아반디아 사용제한 조치완화에 찬성했다. 이중 7명은 사용제한 완전 철폐에 표를 던졌다. 나머지 5명은 사용제한 유지에, 1명은 판매금지 입장을 밝혔다.

아반디아는 2년 전 심혈관계 부작용 논란이 불거지면서 미국에서는 사용 제한조치를, 유럽은 판매중단 조치를 받았다. 이후 국내에서도 다른 약으로 혈당이 조절되지 않을 경우에만 제한적으로 사용하도록 하면서 원칙적으로 사용을 금지했다.

이 같은 조치는 2007년 클레브랜드 클리닉 스티븐 니센 박사가 아반디아를 복용하는 2만 8000명의 환자가 참여한 42건의 임상결과를 분석한 결과 심장병 사망위험 64%, 심장발작 위험 43%를 높인다는 연구논문을 발표하면서 부작용 논란이 시작됐다. 이후 GSK는 "해당 연구가 불충분한 증거자료에 기초했으며 연구방법에도 한계가 있다"며 반박했지만 결국 퇴출 직전까지 몰렸다.

이후 GSK는 아반디아의 심혈관계 안전성을 점검해기 위해 RECORD(Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of Glycaemia in Diabetes) 임상을 진행했다. 이번 판매 규제 완화 조치는 이 임상에 근거하고 있다. 임상 분석 결과 아반디아로 심장병 위험이 높아진다는 유의성을 발견하지 못했다고 나온 것. 여기다 듀크대학이 실시한 RECORD 임상 재분석 결과에서도 아반디아가 전반적인 심질환 위험을 높이지 않는다고 결론 내렸다.

하지만 아반디아가 앞으로 갈 날은 험난하다. 다시 판매가 이뤄져도 새로 출시된 당뇨병 신약으로 떨어진 점유율을 크게 회복하기 어렵다는 분석 때문이다.

