[전시] 6월 5일~7월 2일 전시 12선

이번 주부터 4주 동안 열리는 전시 정보를 일목요연하게 정리해 드립니다. 서울 시내 주요 미술관과 갤러리에서 한 달 동안 볼 수 있는 전시입니다. 다음 주(6월 12일)에는 대중문화 관련 정보를 소개합니다. 정리=조한대 기자

① 야나기 무네요시

기간: 7월 21일까지

시간: 화~목 오전 10시~오후 7시(금~일 오후 9시까지 연장)

장소: 정동 덕수궁미술관

특징: 조선 백자 달항아리를 사랑했던 일본 수집가 야나기 무네요시의 수집품전

가격: 성인 5000원, 초·중·고등학생 2000원, 만 65세 이상·만 6세 이하 무료(덕수궁 입장료 포함된 가격임)

주최: 국립현대미술관·일본민예관·일본국제교류기금·아시아나항공

문의: 02-2022-0600, www.mmca.go.kr

② 낙원을 그린 화가 고갱 그리고 그 이후

기간: 14일~9월 29일

시간: 화~일 오전 10시~오후 9시(매월 첫째·셋째주 화요일 오후 10시까지 연장, 광복절·추석 연휴 개관)

장소: 서소문동 서울시립미술관

특징: 폴 고갱 작품과 함께 마르코 브람빌라, 양후동 같은 현대미술 작가들의 작품 전시

가격: 성인 1만3000원, 중·고등학생 1만원, 초등학생 8000원, 만 65세 이상·만 4~6세 6000원

주최: 서울시립미술관·한국일보

문의: 1588-2618, sema.seoul.go.kr

③ 한국-대만 교류전 대만현대미술 ‘Rolling! Visual Art in Taiwan’

기간: 16일까지

시간: 화~금 오전 10시~오후 8시, 토·일 오전 10시~오후 7시(도슨트 매일 오전 11시, 오후 2시)

장소: 서소문동 서울시립미술관

특징: 1950년대 후반부터 현재까지 대만 현대미술을 대표하는 예술가 작품 전시. 회화·미디어·설치 등 32점

가격: 무료

주최: 서울시립미술관

문의: 02-2124-8942, sema.seoul.go.kr

④ 새로운 물결: 가구와 신진 디자이너들

기간: 30일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 6시

장소: 사간동 금호미술관

특징: 1970년대 중반~80년대 초반 젊은 디자이너들이 참여한 그룹전

가격: 성인 5000원, 초~대학원생 3000원

주최: 금호미술관

문의: 02-720-5114, www.kumhomuseum.com

⑤ Love Actually&Victorian Romance

기간: 16일까지

시간: 화~일 오전 11시~오후 7시

장소: 부암동 서울미술관 제1전시실·카메오 전시실

특징: 사랑을 주제로 한 작품전과 19세기 영국 ‘빅토리안 페인팅’ 아트프린트전

가격: 성인 1만원, 초·중·고등학생 7000원, 만 3~7세 5000원

주최: 서울미술관

문의: 02-395-0100, www.seoulmuseum.org

⑥ How to Make a Book with Steidl: 슈타이들

기간: 10월 6일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 6시(추석 연휴기간 휴관)

장소: 통의동 대림미술관

특징: 독일 인쇄 장인 슈타이들과 예술가들이 협업한 과정을 담은 아트북 전시

가격: 성인 5000원, 초·중·고등학생 3000원, 만 3~7세 2000원(홈페이지 회원 가입 시 1500~3000원 할인)

주최: 대림미술관·Gerhard Steidl

문의: 02-720-0667, www.daelimmuseum.org

⑦ 러시아 현대 사진전

기간: 9일까지

시간: 매일 오전 10시 30분~오후 8시(9일은 오후 5시까지만 관람 가능)

장소: 소공동 롯데백화점 본점 롯데갤러리(12, 14층)

특징: 러시아 사진가 10팀의 작품 100점 전시

가격: 무료

주최: 롯데백화점

문의: 02-726-4428, blog.naver.com/gallerylotte

⑧ 데이터 큐레이션

기간: 8월 18일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 6시(공휴일 휴관)

장소: 신림동 서울대학교 미술관

특징: 데이터가 생성·활용되는 과정을 나타낸 디자인·건축·패션 등 총 작품 26점 전시

가격: 성인 3000원, 초·중·고등학생 2000원, 미취학 아동 무료

주최: 서울대학교 미술관 학예연구실

문의: 02-880-9504, www.snumoa.org

⑨ 김환기 탄생 100주년 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’

기간: 9일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 6시

장소: 부암동 환기미술관 본관

특징: 한국 추상화 대가의 시대별 대표작 70여 점과 일생을 볼 수 있는 사진·기록자료 전시

가격: 성인 7000원, 초·중·고등학생 5000원

주최: 환기미술관 학예실

문의: 02-391-7701~2, whankimuseum.org

⑩피영展-SHADOW PLAY

기간: 30일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 6시(도슨트 오전 11시, 오후 3시)

장소: 연건동 홍익대 대학로 아트센터 지하1층 갤러리

특징: 중국 전통 예술 작품인 가죽인형 전시

가격: 성인 1만원, 중·고등학생 8000원, 초등학생 6000원

주최: 중국 국립미술관·중국피영박물관

문의: 02-532-4407, shadowplay.interest.me

⑪ 더 완벽한 날: 무담 룩셈부르크 컬렉션

기간: 23일까지

시간: 화~일 오전 11시~오후 7시(월요일엔 라운지만 관람 가능, 도슨트 오후 2~5시 동안 30분 단위로 진행)

장소: 소격동 아트선재센터 2·3층, 라운지

특징: 유럽 현대미술관 ‘무담 룩셈부르크’ 소장품 30점 전시

가격: 성인 5000원, 초·중·고·대학생 3000원, 만 2세~미취학아동 2000원

주최: 아트선재센터

문의: 02-733-8945, www.artsonje.org

⑫SCIENCE SHOW THE BODY

기간: 2014년 3월 2일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 6시

장소: 용산동 전쟁기념관 1층 기획전시실

특징: 인체를 주제로 3D영상·홀로그램 같은 기술을 선보인다

가격: 만 18~64세 1만2000원, 만 2~17세 1만원, 만 65세 이상·국가유공자·장애인·생활보호대상자 8000원

주최: H2&COMPANY

문의: 070-7539-6916, www.scienceshow.co.kr