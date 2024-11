[알림] 2013 에코다이나믹스 원정대 모집

친환경, 적정기술에 대한 대한민국 청소년 및 대학생들의 열정을 보여 주세요. 유엔환경계획(UNEP) 한국위원회와 기아자동차가 함께하는 2013 에코다이나믹스 원정대는 ‘ECO! a better way to go!’라는 슬로건 아래 환경부·중앙일보·JTBC의 후원으로 진행됩니다.

◆ 주요 활동

- 친환경, 적정기술을 활용한 아프리카 현지 환경개선 프로젝트/UNEP 본부 견학 및 강연/아프리카 세렝게티국립공원 동식물 생태탐방

◆ 참가자 특전

- 공식 수료증 및 봉사활동 증명서 발급

- 우수 멘토 유넵한국위원회 인턴십 기회 제공(○명)

◆ 모집대상

- 청소년 대원(64명) : 대한민국 국적의 중·고등학생

- 대학생 멘토(16명) : 대한민국 국적의 대학(원)생

◆ 주요 일정

-모집 기간 : 6월 24일까지

-국내 캠프 : 8~11월

-해외 캠프 : 2014년 1월 7~16일

◆ 참가비

-전액 무료

◆ 신청 및 문의

-온라인 신청 : www.funkia.co.kr

- 문의 : 유넵한국위원회(02-720-1011, ecodynamics@unep.or.kr 또는 kiaecodynamics@gmail.com)