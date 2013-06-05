[인사] 외교부 外

◆외교부▶국제안보대사 최성주▶주상하이총영사 구상찬
◆병무청＜과장급 전보＞▶운영지원과장 박명규▶행정관리담당관 남재우▶규제개혁법무담당관 정상범▶현역입영과장 정정훈▶현역모집과장 김해규▶사회복무정책과장 최철준▶병무민원상담소장 차명주▶서울지방병무청 징병관 이상훈▶부산지방병무청 〃 김철수
◆공정거래위원회＜전보＞▶특수거래과장 안병훈
◆충북도＜4급 승진＞▶충북도립대 사무국장 오범진▶자치연수원 행정지원과장 박준순▶경제자유구역청 기획총무부장 어성준▶경제자유구역청 투자유치부장 민범기▶경제자유구역청 충주지청 총괄부장 유경종＜4급 전보＞▶정보화담당관 최창국▶자치연수원 교육운영과장 신강섭
◆인덕대▶기획처장 표성배▶입학처장 김태정
◆MBC▶대전문화방송 사장 김창옥▶MBC씨앤아이 부사장 배수한▶MBC씨앤아이 이준희 이사▶MBC아카데미 이사 윤영무▶MBC플레이비 이사 김용관
◆한국건설기술연구원＜전보＞▶글로벌기술협력센터장 김영진▶개발협력팀장 이유화
◆대한병원협회▶신문국 부주간 김완배▶홍보실장 전양근▶신문국 취재팀장 김명원▶학술교육국 전문위원 겸 회원활성화특별대책실장 김현수▶총무국 부장직무대리 박형철