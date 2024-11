[사진] 동물 함부로 대하지 마세요

PETA(People for the Ethical Treatment of Animals:동물에게 인도적 대우를 하는 사람들) 회원들이 30일(현지시간) 영국 런던에서 인도항공이 실험용 동물 운반을 금지할 것을 요구하는 시위를 벌였다. 같은 날 서울 서소문동 필리핀 항공 사무실 앞에서는 필리핀 국기문양으로 바디페인팅을 한 PETA 여성회원이 퍼포먼스를 벌였다. 이 여성은 '원숭이들에게 잔인한 행동을 멈추시오'라는 피켓을 들고 1인 시위를 했다.

이번 퍼포먼스성 시위는 필리핀 항공이 원숭이(영장류)를 실험실로 운송하는 정책에 반대하기 위해 열렸다. PETA에 따르면 이러한 운송행위는 세계 항공사 중 세 곳에서만 시행되고 있다고 말했다. [AP=뉴시스]