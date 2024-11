김석기·윤석화…뉴스타파, 조세피난처 3차 명단 공개

인터넷매체 뉴스타파가 30일 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 만든 한국인 3차 명단을 발표했다.

공개된 명단에는 김석기 전 중앙종금 사장과 연극배우 윤석화 등이 포함됐다. 이번 명단에는 금융계, 문화계, 교육계 인사들이 주로 공개됐다.

뉴스타파는 홈페이지를 통해 “한국인이 조세피난처에 설립한 10개 페이퍼컴퍼니의 이름과 이 유령회사에 이사 및 주주로 등재된 한국인 5명을 공개한다”고 밝혔다.

이 매체는 버진 아일랜드 페이퍼 컴퍼니 명단을 조사하고 있는 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 공동으로 프로젝트를 진행하고 있다. 앞서 1, 2차 발표를 통해 재계 오너 등 재계인사 12명의 명단을 공개한 바 있다.

다음은 뉴스타파 보도 내용 전문.

시민들의 자발적 후원으로 제작되는 비영리 독립언론 한국탐사저널리즘센터/뉴스타파와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 공동으로 진행하는 ‘조세피난처 프로젝트’ 1차 취재 결과물 가운데 세 번째 명단을 아래와 같이 알려드립니다.

뉴스타파는 조세피난처에 페이퍼 컴퍼니를 설립한 사회 지도층 인사들의 정보를 공개하는 것이 국민의 알 권리와 공공의 이익에 부합하는 것이라 판단하고, 관련 정보를 보도자료와 자체 탐사 리포트를 통해 공개하고 있습니다. 오늘(5월 30일)은 한국인이 조세피난처에 설립한 10개 페이퍼컴퍼니의 이름과 이 유령회사에 이사 및 주주로 등재된 한국인 5명을 공개합니다.

1.페이퍼 컴퍼니 이름: 프리미어 코퍼레이션 (Premier Corporation INC.)

·설립 장소: 영국령 버진 아일랜드

·설립 시기: 1990년 1월 3일

·Director(등기이사): 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

2.페이퍼 컴퍼니 이름 : 자토 인베스트먼트 (ZATO Investment LTD.)

·설립 장소 : 영국령 버진 아일랜드

·설립 시기 : 2001년 10월 29일

Shareholder(주주) : 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

3.페이퍼 컴퍼니 이름 : PHK 홀딩스 리미티드 (PHK Holdings Limited)

·설립 장소 : 영국령 버진 아일랜드

·설립 시기 : 1993년 2월 23일

·Director(등기이사): 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

4.페이퍼 컴퍼니 이름 : 멀티-럭 인베스트먼트 리미티드 (Multi-Luck Investments Limited)

·설립 장소 : 영국령 버진 아일랜드

·설립 시기 : 2001년 2월 2일

·Shareholder(주주) : 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

윤석화(서류상 영문명:Yoon Suk Hwa) 김석기씨 배우자

5.페이퍼 컴퍼니 이름 : STV 아시아 (STV Asia Limited)

·설립 장소 : 영국령 버진 아일랜드

·설립 시기 : 1993년 1월 27일

·Shareholder(주주) : 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

윤석화(서류상 영문명:Yoon Suk Hwa) 김석기씨 배우자

6.페이퍼 컴퍼니 이름 : 에너지링크 홀딩스 리미티드 (Energylink Holdings Limited)

·설립 장소 : 영국령 버진 아일랜드

·설립 시기 : 2005년 6월 17일

·Director(등기이사) : 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

윤석화(서류상 영문명:Yoon Suk Hwa) 김석기씨 배우자

이수형(서류상 영문명:Lee Soo Hyung) 현 삼성 준법경영실 전무

조원표(서류상 영문명:Cho Won Pyo) 현 앤비아이제트 대표이사

7.페이퍼 컴퍼니 이름: 메럴리 월드와이드 (Mellerie Worldwide LTD.)

·설립장소 : 영국령 버진 아일랜드

·설립시기: 2007년 6월 5일

·Nominee Director(차명 등기이사): Execorp Ltd.

·Nominee Shareholder(차명 주주): Sharecorp Ltd.

·Beneficial Owner(실제 소유주): 전성용(Chun Sung Yong) 경동대학교 총장

8.페이퍼 컴퍼니 이름: 더블 콤포츠 (Double Comforts PTE Ltd.)

·설립장소 : 싱가포르

·설립시기: 2007년 7월 9일

·Director(등기이사): Teng Sum Ho

* 실제 소유주: 전성용 경동대 총장

9.페이퍼 컴퍼니 이름: 인적 자원관리 교육 연구소 (The Institute of Human Resource Management and Education Inc.)

·설립장소: 버진 아일랜드

·설립시기: 2008년 10월 21일

·Nominee Director(차명 등기이사): Execorp Ltd.

·Beneficial Owner(실제 소유주): 전성용(Chun Sung Yong) 경동대학교 총장

10.페이퍼 컴퍼니 이름: 전성용 (Chun Sung Yong)

·설립장소: 버진 아일랜드

·설립시기: 2007년 7월 4일

*실제 소유주: 전성용 경동대 총장

관련기사

▶ "한국인 245명 확인"…조세피난처 1차 명단

▶ 최은영·조용민·황용득 등…조세피난처 2차 명단

▶ "전재국, 2004년 설립" 조세피난처 4차 명단

▶ 조세피난처 5차 명단…북한 연계 추정 3곳 포함