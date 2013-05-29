[인사] 국토교통부 중앙토지수용위원회 상임위원 김병수 外

◆국토교통부[실장급 임용]▶중앙토지수용위원회 상임위원 김병수[국장급 승진]▶공항항행정책관 장영수▶익산지방국토관리청장 손명수▶서울지방항공청장 김재영
◆관세청[부이사관 승진]▶조사총괄과장 김영균
◆산림청[고위공무원 전보]▶산림자원국장 김현식
◆동의대▶교학부총장 박봉두▶스마트앱(App)창작터 소장 장시웅▶의료보건연구소장 조명옥
◆국민일보[이사대우]▶비서실장 정병덕[국장]▶논설위원 조용래[국장대우]▶편집국 편집담당 박철화[부국장]▶편집국 사회2부장 김용백▶〃 정치부 군사전문기자 최현수▶〃 산업부 선임기자 김혜림▶〃 사회2부(부산주재) 윤봉학[부국장대우]▶논설위원 염성덕▶편집국 종합편집2부장 최민영▶〃 산업부장 신종수▶〃 사진부장 김민회▶〃 종합편집부 선임기자 정충교▶종교국 미션편집부 김연균▶판매국 지방팀(호남지사장) 허기풍▶경영전략실 경영지원팀 김철수[부장대우]▶논설위원 남호철▶〃 고승욱▶〃 이명희▶편집국 종합편집부 이재우 신동석 조익한▶〃 사진부 최종학▶〃 문화생활부 선임기자 손영옥▶종교국 미션편집부 황병설▶〃 종교부 이지현