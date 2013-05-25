[인사] 기획재정부 개발협력과장 이현우 外

◆기획재정부 ▶개발협력과장 이현우
◆농축산식품부 [과장급 승진]▶농림축산검역본부 인천공항지역본부 휴대품검역과장 권명영[과장급 전보]▶원예산업과장 최정록▶방역관리과장 박정훈
◆국립안동대 ▶대학원장 김시주▶교무처장 이재명▶학생처장 겸 장애학생지원센터장 김중수▶기획처장 손호용▶대외협력본부장 김종식▶공자학원장 이윤화▶도서관장 이해영▶정보통신원장 이영태▶박물관장 겸 역동서원원감 이윤화▶공동실험실습관장 김정진▶평생교육원장 겸 안동영어마을원장 박동진▶고시원장 김홍식▶문화관광연구소장 전영록
◆MBC ▶기획국 전략기획부장 방성철▶〃 정책협력부장 유재용▶〃 기획예산부장 송윤석▶〃 부국장 겸 관계회사부장 송병희▶홍보국 정책홍보부장 최장원▶경영지원국 회계부장 이재준▶〃 정보콘텐츠부장 이동원▶신사옥건설국 부국장 이보영▶편성국 편성콘텐츠부장 박노업▶〃 시청자리서치부장 한상규▶시사제작국 시사제작1부장 김성식▶콘텐츠협력국 부국장 겸 콘텐츠협력1부장 유정형▶〃 콘텐츠협력2부장 남궁찬▶라디오국 부국장 겸 라디오제작1부장 김호경▶〃 라디오편성기획부장 유경민▶〃 라디오제작2부장 김현경▶〃 라디오제작3부장 이은주▶〃 라디오제작4부장 김정관▶보도국 부국장 김대환▶〃 특임국장 박승규▶〃 취재센터장 박용찬▶〃 취재센터 정치부장 박승진▶〃 취재센터 경제부장 배선영▶〃 취재센터 사회1부장 권순표▶〃 취재센터 네트워크부장 박상후▶스포츠국 스포츠취재부장 김대근▶뉴미디어뉴스국 인터넷뉴스부장 한정우▶드라마1국 기획개발부장 김상호▶드라마1국 드라마프로듀싱부장 홍성원▶드라마2국 드라마1부장 고동선▶영상미술국 영상1부장 김세홍▶〃 영상2부장 안진영▶예능1국 예능2부장 서창만▶〃 예능3부장 박현호▶예능2국 기획제작1부장 조희진▶디지털기술국 부국장 신기옥▶〃 기술연구소장 신용우▶제작기술국 부국장 전희영▶〃 제작기술부장 김수인▶〃 종합편집부장 문수정▶〃 라디오기술부장 지영석▶광고국 광고기획부장 이호윤▶〃 광고영업부장 진종재▶〃 미디어마케팅부장 이시용▶글로벌사업국 해외사업부장 박현삼▶〃 다매체유통부장 김성우▶뉴미디어사업국 부국장 이정택▶〃 뉴미디어사업부장 권철▶〃 기획사업부장 김판영▶문화사업국 부국장 강영은▶〃 문화사업부장 전정수▶〃 코이카협력부장 민현기▶〃 드라미아개발부장 신동석▶경인지사 부국장 최세훈▶〃 제작사업부장 김학구▶〃 수원총국장 김주태▶〃 성남용인총국장 김낙현▶〃 고양의정부총국장 황석호▶글로벌사업본부 특임국장 윤동열▶〃 특임국장 홍혁기▶경영지원국 인재개발부장 김남중