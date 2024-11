레드카펫서 '노팬티'로 치마 들었다가…美 여배우 '망신'

[사진 에바롱코리아 트위터]

드라마 ‘위기의 주부들’로 많은 사랑을 받은 배우 에바 롱고리아(38)가 칸 영화제 레드카펫에서 노출 사고를 일으켰다.

18일(현지시간) 외신들은 제66회 칸 국제영화제의 레드카펫 행사에서 에바 롱고리아가 속옷을 입지 않은 채 치마를 들치다 신체 주요 부위를 노출한 소식을 알렸다.

옆트임이 있는 민트색 롱 드레스를 입은 에바 롱고리아는 빗물에 치마가 젖지 않도록 치마 자락을 들어올리다 이 같은 사고를 당했다. 깜짝 노출 사고에 주변에 있던 사진 기자들은 이 장면을 여과 없이 찍었고, 여배우의 민망한 노출 사진은 전세계에 공개됐다.

에바 롱고리아의 노출 장면은 유튜브와 트위터 등을 통해 확산돼 화제가 되고 있다.

에바는 자신의 트위터(@EvaLongoria)에 “오늘의 드레스! 더이상 (노출)사고는 없다(Here's my dress for tonight! No wardrobe malfunctions tonight)”이라는 글과 함께 우아한 블랙 드레스를 공개했다. 에바 롱고리아는 자신이 겪었던 사고를 언급하는 쿨한 모습을 보였다.

2000년 드라마 ‘베벌리힐즈 90210’로 데뷔 한 에바 롱고리아는 드라마 ‘위기의 주부들’를 통해 할리우드의 대표 섹시 스타로 거듭났다.

할리우드 여배우의 노출 사고는 빈번하게 발생하고 있다. 지난해 12월 앤 해서웨이도 뉴욕에서 열린 영화 ‘레미제라블’ 프리미어 시사회장에서 차에서 내리던 중 치마 속의 신체 주요 부위가 노출되는 사고를 낸 바 있다.

해서웨이는 심플한 블랙 드레스와 개성 넘치는 톰 포드 구두로 멋을 냈다. 하지만 그녀가 차에서 내리는 과정에서 드레스 옆트임 사이로 속옷을 입지 않은 모습이 카메라에 그대로 포착됐다.

노출사고 후 앤 해서웨이는 방송에 출연해 “너무 의상이 쪼여있어 생각하지도 못했다”며 “매우 난감하다. 하지만 본의 아니게 성을 상품화하는 문화가 유감”이라며 심경을 전했다.

[사진 유튜브 캡처]