'노팬티 황당 사고' 에바 롱고리아, 과거 레드카펫 보니…

사진 AP·로이터=뉴시스]

칸 영화제 레드 카펫에서 노출사고를 일으킨 배우 에바 롱고리아(38)가 과거 시상식 때 선보인 드레스가 다시 화제다.

2000년 드라마 ‘베벌리힐즈 90210’로 데뷔 한 에바 롱고리아는 드라마 ‘위기의 주부들’를 통해 할리우드의 대표 섹시 스타로 거듭났다. 에바 롱고리아는 각종 시상식에 참가할 때마다 우아한 드레스 룩을 선보이며 시선을 받았다.

에바는 157㎝의 단신임에도 완벽한 신체 비율을 과시하며 드레스 퀸 대열에 올랐다.

지난해 5월 진행된 제65회 칸 영화제 개막식에서 에바 롱고리아는 디테일이 있는 롱드레스를 입어 시선을 한몸에 받았다. 올 1월 캘리포니아 주 비버리 힐즈에서 열린 제 70회 골든 글로브에서는 가슴이 파인 블랙 시스루 드레스로 섹시함을 드러내기도 했다.

‘드레스 퀸’ 에바 롱고리아는 이번 노출사고에도 쿨하게 대처했다.

에바 롱고리아 트위터

노출 사고 후 에바는 자신의 트위터(@EvaLongoria)에 “오늘의 드레스! 더 이상 (노출) 사고는 없다(Here's my dress for tonight! No wardrobe malfunctions tonight)”이라는 글과 함께 화려한 비즈 장식이 돋보이는 블랙 드레스를 공개했다.

온라인 중앙일보