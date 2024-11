실내건축디자이너, CEO의 한양사이버대학교 디자인대학원 도전!

“디자인기획과정을 통해 보다 전문적이면서 통합적 사고를 가진 디자인기획자와 교육자가 되겠습니다”

한양사이버대학교 디자인대학원 디자인기획전공은 2011년 7개월간의 교과부 심의 및 실사를 통해 국내 최초로 정규 디자인 석사 과정을 인가 받아 2012년 3월 개설되었다.

통합적이고 기획전략적 사고를 지닌 글로벌 디자인 기획리더 양성을 교육목표로 하여 공간/제품디자인기획 트랙과 시각/미디어디자인기획 트랙으로 운영되고 있는 국내 유일의 온라인 디자인 정규 석사 과정으로서, 최근 들어 온라인 석사과정에 대한 관심이 점차 높아져 감에 따라 현재 한양사이버대학교 디자인대학원 디자인기획전공 과정에 재학 중인 대학원생들에 대한 이메일 인터뷰를 통해 온라인 디자인 대학원의 현주소를 점검한다.

건축공학을 전공하고 실내건축디자이너의 경험을 토대로 직업전문학교에서 실내건축 강의와 디자인 회사를 운영하고 있는 이승희씨는 한양사이버대학교 디자인대학원 디자인기획전공 1학기에 재학 중이다.

그녀는 직업전문학교에서 강의할 때 학생들에게 디자인기획을 준비하는 방법을 체계적으로 지도해 주고 싶었고, 디자인 회사를 운영하며 디자인기획의 중요성을 깊이 느끼게 되었다고 한다.

“건축공학을 전공 후 실내건축디자이너로 사회에 첫 발을 내 딛었습니다. 직접 디자인한 도면이 공간으로 완성 되어 가는 것을 경험하며, 매우 즐거운 직장 생활이었습니다. 그 경험을 토대로 직업전문학교에서 실내건축을 강의하며, 작은 회사를 운영하고 있습니다. 직업전문학교에서 학생들에게 디자인 기획에 대해 제대로 준비하는 방법을 가르쳐 주고 싶었고, 회사를 운영하며 디자인기획의 중요성을 뼈저리게 느끼게 되었습니다. 그러던 중 한양사이버대학교 디자인대학원 디자인기획전공이 있다는 것을 알게 되어 망설임 없이 바로 진학하게 되었습니다.”

대학원 1학기를 지내는 이승희씨의 한양사이버대학교 디자인대학원 디자인기획전공은 어떤 의미일까?

“사이버대학의 특징이 매우 잘 드러나는 온라인세미나는 온라인상에서 교수님과 원우들이 실시간 접속하여 토론하고 강의를 듣게 되어 집중도도 높혀 줄 뿐만 아니라 멀리 해외에 있는 원우도, 지방에 거주하는 원우도 공간에 대한 부담 없이 강의에 참여하게 되는 점이 가장 좋았습니다. 또한 모바일 콘텐츠가 잘 개발되어 있어서 언제든 어디서든 모바일로 강의를 청취가 가능하고 반복학습도 가능하여 학습하는데 매우 편리하였습니다.”

이승희씨는 한양사이버대학교 디자인대학원 디자인기획전공을 통해 디자인의 전문적이고 실용적인 지식을 균형 있게 습득함으로써, 보다 전문적이면서 통합적 사고를 가진 디자인기획자와 교육자가 될 수 있도록 노력하겠다는 포부를 밝혔다.

“한양사이버대학교 디자인대학원에 오신 분들은 정말 다양한 분야의 전문가입니다. 그들과 함께 연구하는 대학원의 생활은 심도 있게 생각하는 법을 익히고 그 안에서 새로운 가치를 발견하게 됩니다. 또한 그 가치는 주도적이고 창의적인 사고로의 지름길이 되고 있습니다. 이 경험들이 쌓이면 분명히 졸업 즈음에는 원하는 목표를 달성 하리라 확신합니다.

늦다고 생각 할 때가 가장 이른 때이다. (“When you cognized that you are late, is the earlier and when you think that it's early, is the latest.” - Better late than never.) 앞으로 사는 인생 중에 가장 젊은 오늘, 한양사이버대학교 디자인대학원 디자인기획전공의 문을 두드려 봄이 어떠신지요? ”

