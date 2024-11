[사진] 유령놀이 하는게 아닙니다.

커다란 흰 천에 뚫린 구멍에 얼굴만 내놓은 퍼포먼스 참가자들이 17일(현지시간) 홍콩 금융가를 걸어가고 있다. 제수법(除數法:Divisor)이란 이 퍼포먼스는 "재앙의 해 신문. 공포, 유령, 반역자, 사스, 동성애하는 여자 그리고 홍콩이야기(A Journal of the Plague Year. Fear, ghosts, rebels. SARS, Leslie and the Hong Kong story)" 라는 긴 이름을 붙인 전시회 일환으로 열렸다. 이 퍼포먼스는 브라질 예술가인 故 리지아 파프가 1968년 리우데자네이로 거리에서 벌인 퍼포먼스가 원작이다. [로이터

·AP=뉴시스]