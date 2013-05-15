[인사] 문화체육관광부 국립국악원 기획운영단장 오영우 外

◆문화체육관광부[국장급 전보]▶국립국악원 기획운영단장 오영우[고위공무원 승진]▶기획조정실 정책기획관 김낙중▶해외문화홍보원 해외문화홍보기획관 이형호[과장급 전보]▶저작권산업과장 임병대▶국제문화과장 박종달▶예술정책과장 김상욱▶공연전통예술과장 김정훈▶관광정책과장 이진식▶녹색관광과장 윤성천▶미디어정책과장 김현기▶대한민국역사박물관 조사연구과장 황보명▶국립중앙박물관 연구기획부장 민병찬▶〃 전시과장 김규동
◆관세청[과장급 전보]▶수출입물류과장 이종욱
◆방위사업청▶차장 김철수
◆특허청▶[고위공무원 승진]▶기획조정관 이재우[부이사관 전보]▶운영지원과장 김성관▶기획재정담당관 문삼섭[과장급 전보]▶산업재산정책과장 김용선▶대변인 정연우▶공조기계심사과장 유준▶반도체심사과장 인치복▶유비쿼터스심사팀장 전범재
◆행정중심복합도시건설청[일반직고위공무원]▶기반시설국장 최원규
◆KBS▶대전방송총국장 곽영지
◆서울신문[실·국장]▶경영기획실장 박정현▶제작국장 나용호▶온라인전략국장 박홍기▶독자서비스국장 강동형[논설위원실]▶수석논설위원 손성진▶논설위원 박건승 박현갑 안미현 문소영[경영기획실]▶부실장(겸임) 이상훈▶인사부장 류기혁▶재경부장 전선미[편집국]▶부국장 손석구 이도운▶선임기자 임태순 유상덕 노주석 장상규▶전문기자 임병선▶정치부장 박홍환▶사회부장 박찬구▶메트로부장 이동구▶정책뉴스부장 김성수▶국제부장 이종락▶경제부장 김태균▶산업부장 최용규▶문화부장 황수정▶체육부장 이기철[사업단]▶부단장 이연경 김성곤▶수석기획위원 함혜리▶사업지원부장(겸임) 이연경▶영업관리부장 조원석▶투자개발부장 김철홍▶문화사업부장 전성준[콘텐츠평가팀]▶팀장 육철수▶심의위원 김주혁[온라인뉴스국]▶기획위원 박희석[일본현지법인개설준비위원회]▶위원장 황성기[독자서비스국]▶독자지원부장 안창섭▶기획위원 임철재[온라인전략국]▶나우뉴스부장(Boom팀장 겸임) 장상옥[제작국]▶제작지원부장 양승현[겸임]▶고충처리인 김주혁