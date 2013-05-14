[인사] 감사원 공직감찰본부장 주승노 外

◆감사원[고위감사공무원 승진]▶공직감찰본부장 주승노▶감사교육원장 김충환[고위감사공무원 전보]▶제2사무차장 정길영▶기획관리실장 왕정홍
◆외교부[실장급]▶의전장 최종현
◆농림축산식품부[국장급 승진]▶대변인 남태헌[국장급 전보]▶식품산업정책관 임정빈▶국립농산물품질관리원장 임재암[과장급 전보]▶축산정책과장 이상만
◆보건복지부▶보건의료정책실장 최영현▶인구정책실장 이태한▶정책기획관 장재혁▶보건의료정책관 권덕철▶건강보험정책국장 이동욱▶보건산업정책국장 박인석▶복지정책관 조남권▶장애인정책국장 윤현덕
◆환경부▶수도권매립지관리공사 사장 송재용
◆해양수산부[과장급 전보]▶허베이스피리트피해지원단 보상협력팀장 노진관▶해양수산인재개발원장 설인철▶인천지방해양항만청 항만정비과장 김종래▶국립수산과학원 운영지원과장 최경욱
◆금융위원회[임명]▶사무처장 고승범▶금융정책국장 김용범
◆병무청[고위공무원 승진]▶병역자원국장 이성수
◆농촌진흥청[승진]▶농촌지원국장 이범승▶국립농업과학원 농업생물부장 이규성▶〃 농업공학부장 이용범▶국립원예특작과학원 인삼특작부장 이진모▶국립축산과학원 축산자원개발부장 김인철▶충청북도농업기술원장 김숙종[전입·전보]▶국립농업과학원 농업환경부장 이상범▶〃 농식품자원부장 김종철▶국립식량과학원 기능성작물부장 전영춘
◆중소기업진흥공단▶부이사장 겸 기획관리본부장 김범규