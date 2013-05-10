[인사] 감사원 재정·경제감사국 제2과장 이재호外

◆감사원[3급 승진]▶재정·경제감사국 제2과장 이재호▶공공기관감사국 제3과장 김광영▶전략과제감사단 제3과장 전본희▶지방행정감사국 제2과장 박성익▶지방건설감사단 제2과장 김계중▶파견 최달영
◆통일부[과장급 전보]▶기획조정실 행정법무담당관 최영준▶통일정책실 정책총괄과장 김병대▶〃 이산가족과장 황정주▶〃 정착지원과장 구병삼▶정세분석국 정세분석총괄과장 박광호▶〃 정치군사분석과장 김창현▶교류협력국 교류협력기획과장 이주태▶〃 남북경협과장 서정배▶남북회담본부 회담1과장 김기혁▶〃 회담3과장 윤민호▶〃 회담지원과장 강기찬▶〃 회담협력과장 하태만▶통일교육원 교육총괄과장 박철▶〃 지원관리과장 배윤수▶〃 교육협력과장 최용석▶북한이탈주민정착지원사무소 교육훈련과장 윤현중▶남북출입사무소 출입총괄과장 오충석
◆국토교통부▶장관정책보좌관(전문계약직 가급) 강충호 박병철 김문권
◆건국대[학교법인]▶이사장 비서실장 신동준▶더클래식500 경영지원팀장 정해승[서울캠퍼스]▶관재처장 이병우▶박물관장 한상도▶박물관 학예실장 박제광▶산학협력단 산학관리팀장 양찬호
◆KBS▶보도본부장 임창건▶정책기획본부장 권순범