행복부터 사랑까지 … 현대미술도 이곳에선 쉽다

초콜릿 포장으로 쓰일 법한 디자인의 금색 하트 모양 조형물인 제프 쿤스의 ‘성스러운 하트’(보이는 쪽이 뒷면)를 가운데 두고 왼쪽엔 데이미언 허스트의 ‘무제’(분홍 하트 캔버스), 오른쪽엔 김홍석의 ‘러브’가 전시돼 있다. 일본 도쿄 모리미술관이 10주년 기념전의 주제로 내세운 것은 사랑. “예술을 통해 사랑의 다양성과 가능성을 살펴보겠다”는 게 미술관 측의 설명이다. 사진은 전시의 첫 장면. [도쿄=권근영 기자]

이 미술관에는 지금, 사랑이 넘친다. 전시장 초입에 제프 쿤스의 ‘성스러운 하트’가 중량감 있게 자리잡았다. 높이 364㎝의 이 금빛 하트 조형물을 중심으로 분홍 캔버스에 진짜 나비를 붙인 데이미언 허스트의 ‘무제’, 로버트 인디애나의 유화 ‘러브’와 이것을 입체로 만든 뒤 찌그러트린 듯한 김홍석의 조각 ‘러브’가 둘러섰다.

일본 도쿄 롯본기힐즈 모리타워의 모리미술관(森美術館)이 지난달 25일 개관 10주년 기념전을 시작했다. ‘당신에게 필요한 건 사랑 뿐(All you need is love) : 샤갈부터 구사마, 그리고 하쓰네 미쿠까지’라는 제목으로 9월 1일까지 열린다.

모리 이사장

마천루 꼭대기인 53층에서 사람들의 눈길 발길을 모아온 이 ‘전망대 미술관’은 작정하고 더 높은 곳으로 올라가겠다는 듯 온갖 종류의 ‘사랑’을 펼쳐놓았다. 모리미술관의 37번째 기획전이다. 전시별 관람객은 많을 땐 50만∼70만 명, 도쿄의 명물이자 랜드마크다.

으리으리한 소장품으로 이름난 것도 아니며, 전시는 흔히들 어렵다고 여기는 동시대 미술로 꾸린다. 그런데도 전문가와 대중 양쪽 모두 박수를 보내고 있다. 10년이란 짧은 세월에 일본 손꼽히는 사립미술관으로 커온 모리미술관의 세 가지 성공 코드를 짚어봤다.

마천루 꼭대기 53층에 위치 ‘파격’

① 미술관을 도시재생의 중심으로=‘도쿄 리노베이션’의 상징 롯본기힐스는 10년 전 4월 문을 열었고, 모리미술관은 그로부터 반 년 뒤 개관했다.

“문화로 도시를 바꾼다는 롯본기힐스 프로젝트의 상징이다.”

모리미술관 모리 요시코(森佳子) 이사장의 말이다. 부동산개발회사 모리빌딩이 17년 공사 끝에 완공한 롯본기힐스는 상가·사무실·식당가가 밀집한 고급 상업타운. 이곳에 미술관·극장을 집어넣어 ‘문화와 소비’를 결합했다. 모리빌딩측은 “지난 10년간 4억명 이상이 롯본기힐스를 방문했다. 최근 수도권 주민들을 대상으로 한 설문조사에서 이 지역에 대한 인식이 ‘위험한 곳’에서 ‘가족들과 문화를 즐길 수 있는 거리’로 바뀌었음을 확인했다”고 했다.

이곳에서 선임학예사(2001∼2006)로 일했던 대구미술관 김선희 관장은 "개관 8년 전부터 인적 조직을 갖추고, 뉴욕 현대미술관, 베니스 비엔날레 등 미술계 뉴스의 중심지에서 홍보 활동을 하는 등 철저히 준비했다”고 기억했다. 모리미술관에 이어 인근에 국립신미술관이 개관했고, 산토리미술관과 함께 ‘롯본기 아트 트라이앵글’을 형성했다. 이 세 곳은 매 3월말 올나잇 아트 이벤트인 ‘롯본기 아트 나이트’를 연다. 지난 3월 열린 네 번째의 아트 나이트엔 83만 명이 몰렸다.

대지진 이후 일본 사회의 변화 반영

② 보편적 이야기를 하자=개관전 제목은 이랬다. ‘행복 : 예술과 삶을 위한 서바이벌 가이드’, 동서고금의 행복 관련 대표작 전시로 73만 관객을 모았다. ‘행복’에서 시작해 10년 만에 ‘사랑’을 거론하는 셈이다. 전시장 벽면엔 ‘인생은 꽃, 사랑은 그 꽃의 꿀’ (빅토르 위고), ‘사랑은 차이에서 같음을 보는 힘’(테오도르 아도르노) 등의 명구들을 적었다.

후미오 난조(南條史生) 관장은 10주년 개막 기자회견에서 “가장 보편적 주제인 ‘행복’보다 더 손에 잡히는 주제 ‘사랑’을 테마로 삼았다”며 “일본은 2년 전 대지진의 여파로 진정한 사랑, 끈끈한 우정, 사회적 관계의 가치를 되새기게 됐다. 이 불확실성의 시대에 다시 사랑을 생각해 보자는 것, 이 전시는 도쿄에서 세계로 보내는 긍정의 메시지”라고 말했다.

미술계 수퍼스타 폭 넓게 기용

③ 현대미술의 최전선으로=모리 이사장은 “아시아를 대표하는 미술관으로서 최전선 예술을 국내외에 소개하는 기획으로 국제적 명성을 얻었으며, ‘현대 미술은 어렵다’는 편견을 깨고 미술의 애호가층을 넓히는 데도 기여했다”고 말했다.

실제로 지금까지 연 36개의 기획전 중 관람객이 많은 순대로 10건을 꼽아 보니 구사마 야요이(草間彌生), 스기모토 히로시(杉本博司), 아이웨이웨이(艾未未), 아네트 메사제 등 절반 이상이 현대미술의 최전방에 있는 스타들의 개인전이었다. 한국 미술가로는 이불이 지난해 초 개인전(관객수 26만여명)을 열었다. [표 참조]

수퍼스타의 폭넓은 기용, 이번 전시도 예외는 아니다. 일본서 가장 오랜 사랑 이야기인 ‘겐지이야기’ 두루마리 그림(에마키) 모사본, 미성년자 관람불가방에 따로 모아 둔 일본 춘화, 르네 마그리트, 마르크 샤갈부터 데이비드 호크니, 장샤오강까지 70명의 사랑 관련 작품 200점을 내놓았다. 한국 미술가로는 김홍석·배영환이 참여했다. 전시 말미엔 음악 소프트웨어의 캐릭터인 미소녀 하쓰네 미쿠에 대한 팬덤 현상을 모았다. 미술전에 끌어들인 사회 현상이자, 장르 불문 ‘수퍼스타’로 꾸린 진용이다.

모리 이사장은 “수준 높은 전시를 기획하는 건 미술관으로서는 당연한 일, 여기에 모두가 더 부담 없이 예술을 즐길 수 있도록 다양한 활동과 서비스를 제공해 왔다”고 설명했다. 이어 “아시아 미술관 컨설팅, 도쿄의 무형 자산 형성에 기여하는 프로젝트 등을 계획 중”이라고 밝혔다. 전시 기간 중 무휴, 오후 10시까지 개관.

도쿄=권근영 기자